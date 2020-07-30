В Украине с 1 августа могут отключиться все "айбоксы"

В Украине может произойти масштабное отключение всех программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС). Продлиться отключение может неопределенно долго.

Потенциальная проблема связана с вступлением 1 августа 2020 года в силу закона "О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг", сообщает UBR.ua.

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Закон позволяет использовать наряду с аппаратными и программные РРО. Если первые подразумевают наличие терминала, то вторые представляют собой электронное "облако", с помощью которого бизнес и будет регистрировать фискальные чеки в налоговой. При этом чиновники, налоговики, финансовые компании и прочие участники рынка отмечают, что программное обеспечение Государственной налоговой службы (ГНС), при тестовых испытаниях, оказалось совершенно не готово к запуску.

Правила, обязывающие выдавать фискальные чеки, появились еще несколько лет назад, и бизнес давно устанавливает аппаратные РРО. Однако этот процесс обошел стороной финансовые компании, которые владеют программно-техническими комплексами самообслуживания или, в просторечии, "айбоксами". Однако речь идет об аппаратах не только систем iBox, но также и 24nonStop, City24 и других.

"Они должны были фискализировать все свои чеки несколько лет назад, но долгое время не было никаких аппаратных решений, потому что там своя специфика. И у них было до сих пор оправдание, почему не обзавелись фискальным аппаратом. Но с 1 августа вступает в силу закон, который запускает собственно электронное РРО. С этого момента больше нет оснований говорить, что мы не можем установить РРО, потому что нет аппаратов. Это можно сделать через программный РРО", — отмечает один из участников рынка.

Каждый из владельцев платежных терминалов разработал собственное программное обеспечение, а налоговики предоставили протокол взаимодействия. Он обеспечивает автообмен информацией между терминалами и серверами ГНС. Но в ходе тестирования в июле выяснилось, что протокол не работает.

"По состоянию на 20 июля 2020 года ГНС не предоставила участникам рынка реально работоспособного протокола обмена данными, который позволил бы выполнить требования закона. Учитывая тот факт, что разработка соответствующих программных решений, которые бы позволили наладить отправку и регистрацию фискальных чеков на серверы ГНС, займет некоторое время, а разворачивание обновлений на крупных сетях ПТКС требует нескольких дней, выполнить требование закона в сложившейся ситуации невозможно", — говорят в Ассоциации "Небанковские финансовые учреждения".

В Ассоциации пожаловались, что глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отказался делать поблажки для владельцев ПТСК. При этом о проблемах с таким видом РРО говорят и в Министерстве экономического развития.

"В ночь с 31 июля на 1 августа все тестовые подключения будут полностью удалены, и с 9 утра начнется прием только на регистрацию новых ПКТС, 40 тысяч которых начнут регистрировать одномоментно. Вряд ли они заработают, или будут работать по-черному. Налоговой все равно, Минфину все равно", — рассказали в МЭРТ.

Также налоговики настаивают на регистрации отчетности каждого терминала индивидуальной электронной подписью и печатью, хотя отчетность подает не терминал, а процессинг на сервере, что для 40 тысяч аппаратов займет достаточно много времени. В Асcоциации считают, тестирование закончится 31 июля в 23.59, а утром в субботу налоговики вряд ли вообще будут регулировать автообмен. В этих условиях компаниям придется выбирать: или попадать под штрафы, или отключить терминалы, чтобы не нарушать закон.

"1 августа 2020 года, во избежание прямого нарушения норм закона, финансовые компании должны будут остановить работу всех ПТКС. Такое решение неизбежно вызовет социальное напряжение, поскольку ежедневно ПТКС проводят несколько миллионов операций по переводу средств от частных лиц в качестве оплаты за услуги мобильной связи, интернет, коммунальные услуги", — прогнозирует Ассоциация.

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Напомним, что ранее украинский парламент предложил наказывать за уклонение от любых платежей. В частности, народные депутаты предлагают ликвидировать Налоговую милицию и вместо нее создать Бюро экономической безопасности.

Помимо замены Налоговой милиции, в законопроекте также предлагаются некоторые нормы, которые могут повлечь изменения в работе юристов. Во-первых, будет криминализировано уклонение от уплаты любых платежей (не только обязательных). Во-вторых, в Уголовный кодекс предлагают внести статью о мошенничестве с НДС. Речь идет о хищении или завладении бюджетными средствами путем получения бюджетного возмещения или подачи заявления о возврате суммы бюджетного возмещения на основании представления заведомо ложных сведений, в том числе в результате использования заведомо поддельного документа.