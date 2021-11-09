Общество 1 час назад

В Украине утилизировали полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Часть запасов препарата уже не успели использовать — истек срок годности

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

Министерство здравоохранения утилизировало около 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против Covid-19, у которых закончился срок годности. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на ответ ведомства на соответствующий запрос издания.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 ноября в Украине оставалось около 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых заканчивался 31 октября. Их изъяли из пунктов и центров вакцинации. Точное же количество просроченных доз будет известно после пересчета препаратов в регионах.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В настоящее время в Украине доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает через несколько недель. В Минздраве сообщили, что они будут использоваться для вакцинации в качестве и первой, и второй дозы.

Читайте также:
ВОЗ одобрила индийскую вакцину против Covid-19: подойдет бедным странам

Отметим, что по итогам вакцинации 8 октября в Украине было использовано 1,47 млн доз вакцины AstraZeneca (без учета его индийского аналога Covishield, использовавшегося на ранних этапах кампании). В частности, непосредственно в понедельник для первой прививки было использовано 13,9 тысячи доз этого препарата, а для второй — еще 11 тысяч.

Основными же вакцинами на сегодня являются Comirnaty от американской компании Pfizer и Coronavac от китайской Sinovac — их 8 ноября использовано в количестве 103 и 112,6 тысячи доз соответственно.

Напомним, что накануне в Украину доставили новую партию вакцины от Pfizer — около 1,4 млн доз.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Ковидная амнистия": что делать украинцам с поддельными COVID-сертификатами
"Ковидная амнистия": что делать украинцам с поддельными COVID-сертификатами
Нацполиция обещает декриминализацию покупки поддельных Covid-сертификатов: названы условия
Нацполиция обещает декриминализацию покупки поддельных Covid-сертификатов: названы условия
С 9 декабря непривитых украинцев отстранят от работы: кого коснется
С 9 декабря непривитых украинцев отстранят от работы: кого коснется
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации: кого добавят

  3. Экс-сотрудник ДТЭК начал конкурировать с бывшим работодателем на энергорынке

  4. Официально: ЕС исключил Украину из "зеленого списка" стран для путешествий

  5. С 9 декабря непривитых украинцев отстранят от работы: кого коснется

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...