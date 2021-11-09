В Украине утилизировали полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Министерство здравоохранения утилизировало около 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против Covid-19, у которых закончился срок годности. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на ответ ведомства на соответствующий запрос издания.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 ноября в Украине оставалось около 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых заканчивался 31 октября. Их изъяли из пунктов и центров вакцинации. Точное же количество просроченных доз будет известно после пересчета препаратов в регионах.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В настоящее время в Украине доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает через несколько недель. В Минздраве сообщили, что они будут использоваться для вакцинации в качестве и первой, и второй дозы.

Отметим, что по итогам вакцинации 8 октября в Украине было использовано 1,47 млн доз вакцины AstraZeneca (без учета его индийского аналога Covishield, использовавшегося на ранних этапах кампании). В частности, непосредственно в понедельник для первой прививки было использовано 13,9 тысячи доз этого препарата, а для второй — еще 11 тысяч.

Основными же вакцинами на сегодня являются Comirnaty от американской компании Pfizer и Coronavac от китайской Sinovac — их 8 ноября использовано в количестве 103 и 112,6 тысячи доз соответственно.

Напомним, что накануне в Украину доставили новую партию вакцины от Pfizer — около 1,4 млн доз.