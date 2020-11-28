Общество 1 час назад

В Украине ввели новый профессиональный праздник: День работника системы финмониторинга

Отныне он будет отмечаться ежегодно 28 ноября

Финмониторинг. Фотоколлаж: logincasino.com Финмониторинг. Фотоколлаж: logincasino.com
Финмониторинг. Фотоколлаж: logincasino.com

Президент Владимир Зеленский установил в Украине новый профессиональный праздник — День работника системы финансового мониторинга.

Отныне он будет отмечаться ежегодно 28 ноября, следует из соответствующего указа на сайте главы государства.

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Указано, что с инициативой установления такого профессионального праздника выступил Кабмин.

"Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета министров Украины, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник — День работника системы финансового мониторинга, отмечать ежегодно 28 ноября", — говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним также, что Кабинет министров Украины всерьез рассматривает возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники.

Хотя при этом премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что карантин выходного дня дал свой эффект, и ситуация с госпитализацией больных COVID-19 в Украине на сегодняшний день стабилизировалась.

Ранее Кабмин определился, как будут отдыхать украинцы в 2021 году, утвердив на заседании в среду, 30 сентября, перенос тех рабочих дней, которые совпадают с выходными или праздничными.

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