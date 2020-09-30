Перенос рабочих дней в 2021 году: когда украинцы будут отдыхать

Кабинет министров определился, как будут отдыхать украинцы в 2021 году, утвердив на заседании в среду, 30 сентября, перенос тех рабочих дней, которые совпадают с выходными или праздничными.

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, правительство решило:

- с пятницы, 8 января 2021 года, рабочий день перенести на субботу, 16 января;

- с понедельника, 23 августа — на субботу, 28 августа;

- с пятницы, 15 октября — на субботу, 23 октября.

Ранее Кабинет Министров Украины обнародовал список официальных праздников в 2021 году.

Согласно расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в следующем году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.

Согласно документу, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.