В Украине за сутки зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 среды, 29 июля, в Украине было 67 тысяч 597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1650 летальных, 37 тысяч 394 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 1022 новых случая коронавируса, 650 человек выздоровели, а 21 — умер, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего проведено 998 тысяч 299 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 650 пациентов.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 2660 случаев;
Волынская область — 3694 случая;
Днепропетровская область — 1364 случая;
Донецкая область — 861 случай;
Житомирская область — 1764 случая;
Закарпатская область — 5008 случаев;
Запорожская область — 767 случаев;
Ивано-Франковская область — 4342 случая;
Кировоградская область — 697 случаев;
город Киев — 7932 случая;
Киевская область — 3629 случаев;
Львовская область — 9248 случаев;
Луганская область — 122 случая;
Николаевская область — 563 случая;
Одесская область — 3104 случая;
Полтавская область — 414 случаев;
Ровенская область — 5837 случаев;
Сумская область — 467 случаев;
Тернопольская область — 2852 случая;
Харьковская область — 3556 случаев;
Херсонская область — 224 случая;
Хмельницкая область — 1086 случаев;
Черновицкая область — 5751 случай;
Черкасская область — 910 случаев;
Черниговская область — 745 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 29 июля 2020 в Центр поступило 1429 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 119 тысяч 431 сообщение о подозрении на коронавирус.
Напомним, 28 июля за сутки было зафиксировано 919 новых случаев коронавируса, 622 человека выздоровели, а 13 — умерли.