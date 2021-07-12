В Украину идет жара до +35 градусов

В Украине в ближайшие дни ожидается жаркая погода с повышением дневной температуры до +35 градусов в восточных регионах. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В частности, 13 июля в западных, центральных и южных регионах, а также в Киеве ожидаются дожди с грозами. Температура в западных областях и на Подолье составит +17...+19 ночью и +27...+29 днем (на Закарпатье до +32). На востоке и северо-востоке ожидается переменная облачность с ночными температурами также +17...+19 и дневными +29...+32.

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В среду, 14 июля, переменная облачность установится на всей территории страны. В большинстве регионов гидрометцентр ожидает температуру от +16 до +19 градусов, в Одесской области — +19...+21. Днем же в большинстве областей будет в районе +31...+34, в Харьковской и Луганской областях — до +35, а в Одесской — лишь +28...+30.

В четверг дожди с грозами вернется в карпатский регион и Волынскую область. На большей части территории страны ночью ожидается около +16...+20 (на Закарпатье лишь +13...+15), в Одесской области — +20...+22. Дневная же температура снова поднимется до +31...+34, а во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается +29...+31, а в Харьковской и Луганской областях снова будет до +35.

16 июля дождливая погода останется в карпатских областях, а также прогнозируется в Житомирской области. В остальных частях Украины будет все так же переменная облачность.

Ночью в Галичине, Буковине и Закарпатье будет +18...+20, в центральных, северных областях, на Волыни и Подолье +20...+22, в юго-восточных регионах — +22...+24. Днем на западе ожидается +29...+32, в центре и на севере Украины +31..+33, а температурный режим +33...+35 градусов установится уже во всех южных областях от Одесской до Луганской.

Напомним, что в конце июня в Киеве был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.