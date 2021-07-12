Происшествия 50 минут назад

Аномальная жара: в США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле

Температура поверхностей была еще выше: асфальт у Центра для посетителей Долины смерти нагрелся до +81,1 градуса Цельсия

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле.

В частности, жара в Долине смерти подняла столбик термометра до +54 градуса Цельсия, сообщает Reuters.

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Национальная метеослужба США зафиксировала в Долине смерти температуру 130 градусов по Фаренгейту (+54 градуса Цельсия).

Если этот показатель будет верифицирован, то он станет одним из самых высоких, когда-либо зарегистрированных на Земле.

При этом температура поверхностей была еще выше. Один из рейнджеров зафиксировал, что асфальт у Центра для посетителей нагрелся до 178 градусов по Фаренгейту (+81,1 градуса Цельсия).

В связи с этим Метеослужба США издала предупреждение об опасности жары, особенно для детей и пожилых людей.

Ранее в Лапландии зафиксировали самую высокую температуру за более чем 100 лет.

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Как сообщалось, от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг.

Напомним, аномальная жара в Канаде и США приводит к сотням человеческих жертв. Только в провинции Британская Колумбия за прошедшую неделю (21-27 июня) было зафиксировано 486 внезапных смертей, которые могут быть следствием жары.

В свою очередь в американских Портленде и Сиэтле на северо-западе США также зафиксированы самые высокие температуры с 1940 года. Известно, что из-за жаркой погоды скончались более 60 жителей Орегона, свыше 10 — в Вашингтоне.

24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,1°С, что на 1,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

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