Происшествия 30 минут назад

В Канаде и США фиксируется аномальная жара, ее жертвами стали уже сотни людей

Только в провинции Британская Колумбия за неделю зафиксировали 486 внезапных смертей, которые могут быть следствием жары

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Аномальная жара в Канаде приводит к сотням человеческих жертв.

Только в провинции Британская Колумбия за прошедшую неделю (21-27 июня) было зафиксировано 486 внезапных смертей, которые могут быть следствием жары, сообщает DW со ссылкой на представители местной судебной медицины.

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Указано, что похожие сообщения приходят и из других регионов на северо-западе Канады.

"Ванкувер никогда не испытывал такой жары, и, к сожалению, десятки людей умирают из-за этого'', — заявили в полиции города.

В свою очередь в американских Портленде и Сиэтле на северо-западе США также зафиксированы самые высокие температуры с 1940 года.

Как отмечается, кондиционеры и вентиляторы распроданы во многих местах. Некоторые жители пытаются укрыться от жары в подземных гаражах и даже в автомобилях с кондиционерами.

Известно, что из-за жаркой погоды скончались более 60 жителей Орегона, свыше 10 — в Вашингтоне.

Тем временем метеорологи связывают погодную аномалию с эффектом так называемого "теплового купола", вызванным высоким атмосферным давлением.

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По словам одного из экспертов, нынешнее природное явление крайне интенсивное, а сопоставимые феномены регистрируются "в среднем лишь раз в несколько тысяч лет".

Тем не менее, по его словам, антропогенные изменения климата "сделали эти типы необычных проявлений более вероятными".

Напомним, 24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,1°С, что на 1,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

Ранее сообщалось, что жаркая погода в Украине продлится еще неделю: на выходных ожидается некоторое понижение температуры, но потом жара снова вернется.

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