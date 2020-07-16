Политика 20 минут назад

Верховная Рада назначила криворожанку Пищанскую главой Антимонопольного комитета

За соответствующее решение проголосовали 255 депутатов

Ольга Пищанская (в центре). Фото: АМКУ Ольга Пищанская (в центре). Фото: АМКУ
Ольга Пищанская (в центре). Фото: АМКУ

Сегодня, 16 июля, Верховная Рада поддержала кандидатуру Ольги Песчанской на должность председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). За соответствующее решение проголосовали 255 депутатов.

После отставки председателя АМКУ Юрия Терентьева 3 июля Пещанская была исполняющей обязанности главы ведомства.

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Пещанская родилась в 1975 году.

В 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство. В 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

В 1997-1999 годах работала инженером оператором персонального компьютера МЧП "Техпроцесс".

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С 1999 по 2004 год — инженер проектно-конструкторского бюро, затем — инженер I категории Криворожского государственного горно-металлургического комбината "Криворожсталь".

С 2004 до 2015 года Пещанская работала на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирование; менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

С января по апрель 2016 года — начальник отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО "Метинвест холдинг", принадлежащий олигарху Ринату Ахметову и народному депутату Вадиму Новинскому.

С 2016 до 2019 года она работала директором ООО "Закупочные решения".

Параллельно, с ноября 2017 по август 2019 Пещанская занимала должность коммерческого директора ООО "СТЭМ Инжиниринг".

2 сентября 2019 президент Владимир Зеленский назначил Песчанскую на должность первого заместителя председателя АМКУ — государственного уполномоченного.

По информации издания "Обозреватель", ранее Пищанская попала в скандал с заграничным бизнесом президента Владимира Зеленского. Выяснилось, что президент переписал свой бизнес в Италии, а именно ООО "Сан Томмасо СРЛ", на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсора "Слуги народа" Светлану Пещанскую. Она является родной сестрой Ольги.

ООО "Сан Томмасо" в Италии сейчас владеет кипрский оффшор "Альдоранте лимитед", бенефициаром которого до президентства тоже был Зеленский. Но после нескольких разоблачений в СМИ, президент лишился проблемных активов.

Кипрский оффшор переписал в некую ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а директором итальянской компании в июле 19-го становится Светлана Пещанская.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 3 июля уволила главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Решение поддержали 226 народных депутатов. 

 

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