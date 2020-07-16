Верховная Рада назначила криворожанку Пищанскую главой Антимонопольного комитета

Сегодня, 16 июля, Верховная Рада поддержала кандидатуру Ольги Песчанской на должность председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). За соответствующее решение проголосовали 255 депутатов.

После отставки председателя АМКУ Юрия Терентьева 3 июля Пещанская была исполняющей обязанности главы ведомства.

Пещанская родилась в 1975 году.

В 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство. В 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

В 1997-1999 годах работала инженером оператором персонального компьютера МЧП "Техпроцесс".

С 1999 по 2004 год — инженер проектно-конструкторского бюро, затем — инженер I категории Криворожского государственного горно-металлургического комбината "Криворожсталь".

С 2004 до 2015 года Пещанская работала на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирование; менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

С января по апрель 2016 года — начальник отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО "Метинвест холдинг", принадлежащий олигарху Ринату Ахметову и народному депутату Вадиму Новинскому.

С 2016 до 2019 года она работала директором ООО "Закупочные решения".

Параллельно, с ноября 2017 по август 2019 Пещанская занимала должность коммерческого директора ООО "СТЭМ Инжиниринг".

2 сентября 2019 президент Владимир Зеленский назначил Песчанскую на должность первого заместителя председателя АМКУ — государственного уполномоченного.

По информации издания "Обозреватель", ранее Пищанская попала в скандал с заграничным бизнесом президента Владимира Зеленского. Выяснилось, что президент переписал свой бизнес в Италии, а именно ООО "Сан Томмасо СРЛ", на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсора "Слуги народа" Светлану Пещанскую. Она является родной сестрой Ольги.

ООО "Сан Томмасо" в Италии сейчас владеет кипрский оффшор "Альдоранте лимитед", бенефициаром которого до президентства тоже был Зеленский. Но после нескольких разоблачений в СМИ, президент лишился проблемных активов.

Кипрский оффшор переписал в некую ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а директором итальянской компании в июле 19-го становится Светлана Пещанская.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 3 июля уволила главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Решение поддержали 226 народных депутатов.