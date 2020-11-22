Политика 9 минут назад

Власти Мальты изменили условия выдачи "золотых паспортов"

Теперь получить гражданство этой страны смогут не более 400 заявителей в год

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Правительство Мальты изменило условия получения так называемых золотых паспортов.

Теперь получить гражданство этой страны смогут не более 400 заявителей в год, сообщает пресс-служба мальтийского правительства.

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Согласно новым правилам, подать заявку на получение гражданства Мальты можно будет только по истечении одного-трех лет с момента получения статуса резидента. При этом срок зависит от размера инвестиций.

Указано, что претенденты на гражданство будут подвергаться "тщательной юридической проверке", срок которой не ограничен.

Также в течение 5 лет после получения гражданства Мальта будет проводить "постоянный мониторинг" в отношении новых владельцев паспортов. Претендентам придется провести, по меньшей мере, год в статусе резидента и пройти проверку.

Кроме того, агентство, занимавшееся программой индивидуальных инвесторов, прекратит свое существование в январе 2021 года. Вопросами гражданства будет заниматься новое ведомство под названием Komunita Malta.

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В то же время, сколько нужно инвестировать, чтобы получить гражданство, не уточняется.

Ранее власти Мальты заявляли, что инвестиции по новым условиям составят 600 тысяч евро.

Напомним, в октябре Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты за продажу европейского гражданства или реализации так называемой программы "золотых паспортов". Расследование может привести к введению санкций в отношении этих стран.

В свою очередь правительство Греции намерено расширить категории предоставления вида на жительство, так называемой "золотой визы", для граждан третьих стран, которые не являются членами ЕС.

Как сообщалось, власти Кипра расследуют, законно ли выдали "золотые паспорта" украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

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