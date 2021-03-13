Во Франции актриса обнажилась на сцене премии "Сезар", протестую против карантина (ВИДЕО)

Известная французская актриса Корина Масьеро полностью обнажилась прямо на сцене во время церемонии вручения главной кинопремии Франции "Сезар".

В такой способ она выразила протест против закрытия учреждений культуры на фоне пандемии коронавируса, сообщает телеканал RTL.

Указано, что Масьеро должны были вручать премию за лучший костюм. На сцене она появилась в костюме осла, облитая красной краской.

Сначала актриса высказалась в поддержку активистов, протестующих во французских театрах, закрытых из-за пандемии коронавируса.

Потом во время речи Масьеро сняла ослиную шкуру, под которой оказалось платье, также залито красной краской. Через несколько секунд актриса сняла и его, оставшись полностью обнаженной.

При этом на ее груди была надпись "Нет культуры — нет будущего", на спине — "Верни нам искусство, Жан", которая, вероятно, является обращением к премьер-министру Франции Жану Кастексу.

Известно, что вторая волна ограничений из-за COVID-19 во Франции началась 30 октября 2020 года. Из-за роста заболеваемости там закрыли учреждения культуры, в частности, театры и концертные залы.

В начале марта 2021 года работники сферы культуры начали выражать недовольство таким закрытием и требовать восстановления их работы. Согласно данным France Bleu, в протесте принимают участие более 20 учреждений культуры.

Церемония вручения наград кинопремии "Сезар" прошла в Париже уже 46-й раз. Лучшим фильмом признали "Счастливо оставаться" режиссера Альбера Дюпонтель. Картина также победила в номинациях на лучшие декорации, лучший сценарий и лучшую операторскую работу.

В свою очередь фильм "Девчата" Себастьена Лифшица получил награды в трех номинациях: лучший документальный фильм, лучший звук и лучший монтаж. Лучшей актрисой стала Лор Калями за роль в картине "Антуанетта в Севен", лучшим актером — Сами Буаджила за фильм "Сын".

Как известно, главная кинематографическая премия Франции "Сезар" — самая престижная награда за успехи в киноискусстве. Премия, которая является европейским аналогом "Оскара", основана Французской академией искусств и технологий кинематографа.

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