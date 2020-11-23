Во Львове медицинский колледж переоборудовали в госпиталь для коронавирусных больных

Во Львове аудитории медицинского колледжа последипломного образования переоборудовали под временный госпиталь для больных COVID-19, который стал первым подобным учреждением в Украине.

Как сообщает Deutsche Welle, в каждой палате будет примерно по 8 — 10 коек, в зависимости от размера аудитории. Всего на первом и втором этажах планируют обустроить 350 мест для пациентов.

К настоящему времени ремонт первого этажа уже закончили, а на втором — только заливают цементом пол, обещают, что через две недели здание будет готово полностью. Все ремонтные работы взялись оплачивать предприниматели-благотворители.

"Особенность этого помещения, здесь уже есть готовая инфраструктура: освещение, отопление. Мы только сделали ремонт, завезли кровати и уже можем принимать пациентов", — рассказала директор по медицинской части Львовской клинической больницы скорой помощи Леся Кобецкая.

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Именно этой больнице и принадлежит временное отделение для больных с COVID-19. Выбрали это помещение еще и потому, что оно расположено рядом с больницей скорой помощи, поэтому есть возможность легко перевозить больных в главный корпус или назад.

В заведении уже есть 300 мест для больных COVID-19 и почти все они заняты. В новых палатах, по замыслу медиков, должны лежать "легкие" больные, которые уже не нуждаются в кислороде, или могут обходиться кислородными концентраторами. Из-за стоимости и сложности устройства, палат для интенсивной медицины во временном госпитале не будет.

"По разработанному нами маршруту, "тяжелых" больных будут класть в главном корпусе. У нас есть для этого 30 реанимационных мест и 50 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких — Delo.ua) — их должно хватить, как для настоящего наплыва больных", — говорит Кобецкая.

В издании отмечают, что одной из проблем в организации временного госпиталя стала нехватка персонала. За неделю, по словам Кобецкой, взяли на работу только семь медиков. На дежурство к "ковидным" больным теперь "перебрасывают" врачей из других отделений, что позволяет протокол от Национальной службы здоровья Украины. "Мы привлекли в "ковидные" команды также хирургов, травматологов, урологов. Их у нас достаточно", — говорит врач.

В то же время, где брать младший медперсонал, в больнице не знают. Потребность в дополнительных кадрах — 200 медсестер и санитарок.

"Мы ищем, размещаем объявления в соцсетях, ищем через знакомых. Написали письма поликлиникам, их персонал не весь задействован, поэтому мы просим их присоединиться к помощи" — говорит директор. Но ликвидировать такой кадровый дефицит сложно, поскольку Львовская клиническая больница скорой помощи не единственная, где создают временные места для больных COVID-19.

Всего в Львове предусмотрено 920 мест для инфицированных корона вирусом, пояснила руководитель штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции во Львове Галина Сличная.

Кроме больницы скорой помощи, по ее словам, еще дополнительные кровати появятся в первой, восьмой и пятой больницах.

"Но есть еще резерв в пределах областных больниц. И медперсонал нужен везде. Тем более, что те медики, которые работают уже с марта, истощаются и психологически, и физически", — подчеркнула Сличная. По ее мнению, резерв медперсонала можно искать среди студентов-медиков и интернов.

Еще одна категория, где можно искать кадры для "ковидных" бригад — врачи, которые не работают по специальности.

"Их можно мотивировать тем, что они смогут вернуться в систему здравоохранения. То есть больница должна организовать им, например, месячную стажировку, и тогда уже принять полноценным врачом в" ковиднои "бригады", — пояснила Сличная. Она добавила, что стимулом должна стать хорошая зарплата, но не на уровне 5 — 7 тысяч грн.

Со своей стороны, Леся Кобецкая говорит, что готовы платить работникам более высокую зарплату благодаря обещанной государством 300-процентной надбавке за работу в особых условиях. Это означает, что врач, который лечит больных с коронавируса, во Львовской клинической больницы скорой помощи сможет получать ежемесячно от 20 тысяч грн, а медсестра — от 15 тысяч грн.

Еще одна проблема, которая возникает при создании новых мест для больных COVID-19 — это обеспечение кислородом. Обеспечить централизованную подачу кислорода во временный госпиталь во Львове пока не могут.

По словам Сличной, прежде из-за технических возможностей помещения. Там планируют обходиться кислородными концентраторами, которые, однако, также пока не хватает — на город их всего 149.

На следующей неделе, по словам руководительницы штаба, Львов должен получить еще 100 концентраторов, а к декабрю — дополнительно еще 377 штук. Частично их закупают за счет города,

Напомним, в случае заполнения всех коек в больницах Львовской области больным COVID-19 мобильные госпитали могут развернуть на футбольном стадионе "Арена Львов" и других спорткомплексах региона.