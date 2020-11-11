Медики получили за хирургические операции в стационаре более 7 млрд грн

Из-за адаптивного карантина в "красных" зонах запретили плановые госпитализации. Однако учреждения, которые из-за их отмены не будут предоставлять медицинскую помощь, все равно будут получать оплату, согласно договору.

Как сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), несмотря на отмену плановых госпитализаций, в больницах продолжат оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным, помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, паллиативную помощь, а также при других неотложных и срочных медицинских мероприятиях, если за их переноса существует значительный риск для жизни или здоровья.

При этом, как отмечают в НСЗУ, риск для здоровья пациентов в случае отложения госпитализации или операции, будет определять лечащий врач, который и должен выдать направление на услугу. Пациенты, нуждающиеся в медицинской помощи, должны обязательно ее получить.

На пакет "Хирургические операции в стационарных условиях" с Национальной службой здоровья подписали договоры 844 больницы, из которых четыре являются частными. На сегодня НСЗУ выплатила этим заведениям по хирургические услуги более 7 млрд грн в апреле — октябре.

В частности, в рамках пакета хирургической помощи для пациента бесплатными являются следующие услуги:

- проведение хирургических операций с анестезией;

- инструментальные и лабораторные исследования;

- послеоперационный мониторинг;

- обезболивание;

- круглосуточный врачебный и медсестринский уход;

- медицинская реабилитация в остром периоде;

- выдача лекарственных средств из Национального перечня, питание и пребывание в стационаре.

Кроме того, пациент бесплатно может получить лекарства и медицинские изделия, которые больница получает через централизованные закупки.

Чтобы получить хирургическую помощь бесплатно, пациенту нужно направление врача, с которым заключена декларация, или лечащего врача.

В неотложном состоянии пациент может обратиться в больницу без направления, или вызвать "Скорую помощь" по номеру 103.

Ранее Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря. Вузам страны рекомендовали перейти на дистанционное обучение, а школам — отправить учеников на каникулы с 15 октября.

Кроме того, с 26 октября в Украине действует новое карантинное зонирование.

Как и прогнозировали эксперты, с наступлением осени ситуация с заболеваемостью коронавирусом начала ухудшаться. Во многих областях Украины больницы перегружены пациентами с COVID-19, в Ивано-Франковске и Черкассах под ковидарий готовят корпусы роддома. Также Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом.

Напомним за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.