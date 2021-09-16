Война на Донбассе: во время обстрелов ранен глава военно-гражданской администрации Счастья

Сегодня, 16 сентября, незаконные вооруженные формирования дважды, в 6:40 и в 7:30, обстреляли город Счастье в направлении населенного пункта Веселая Гора (предварительно с применением миномета калибра 82 мм).

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры: административное здание, гражданский автомобильный транспорт и был ранен один человек.

Как сообщили корреспонденту Delo.ua в городской военно-гражданской администрации (ГВГА) города Счастье, осколочное ранение получил глава ГВГА Счастья Александр Дунец.

"Он был госпитализирован в местную больницу. Осколок извлекли, и сейчас Александр Дунец находится на рабочем месте", — рассказали в ГВГА.

Напомним, 11 сентября в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава ООС погибли, девять получили ранения, еще один — боевое травмирование.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил России с начала июля 2021 года приступило к усиленной проверке соединений и частей оперативной группировки своих оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса.