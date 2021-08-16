Общество 30 минут назад

Восьмой материк Земли: ученые обнаружили в Тихом океане подводный континент

Затопленный участок земли размером 2 млн квадратных миль назвали Зеландия

Зеландия. Фото: NOAA Зеландия. Фото: NOAA
Зеландия. Фото: NOAA

Под южной частью Тихого океана на глубине около 1066 метров находится участок земли размером 2 млн квадратных миль — примерно вдвое больше Австралии, который некоторые ученые считают восьмым континентом.

Об этом сообщает Businessinsider.

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При этом новозеландские ученые не могут прийти к согласию относительно того, является ли эта затопленная земля, которую в 2017 году назвали Зеландия, континентом.

Однако недавно ученые получили новые подтверждения своей гипотезы.

Хотя определение континента является спорным, группа ученых во главе с Ником Мортимером предположила, что континент должен иметь четко определенные границы, занимать площадь более 1 млн квадратных километров, быть приподнятым над окружающим дном океана и иметь континентальную кору толще, чем океаническая кора.

В то же время одному критерию Зеландия не соответствовала — возрасту. Самые старые образцы ее оценивались возрастом в 500 млн лет. Другие же континенты старше Зеландии как минимум в два раза.

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Впрочем, новое исследование привело ученых к выводу, что предыдущие оценки были неверны. Часть затопленного континента, происхождение которого покрыто тайной, все же вдвое старше, чем предполагали геологи ранее — от 1,3 млрд до 900 млн лет.

Один исследователь из Новой Зеландии отметил, что у него больше нет сомнений, что он живет на отдельном континенте.

Ранее ученые нашли место на Земле без единого живого организма.

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