Происшествия 1 час назад

В Антарктиде обнаружили активные озера под ледниками: влияют на сползание льда в океан

В Антарктиде 140 озер являются "активными", ученые составили их точную карту

В Антарктиде обнаружили активные озера под ледниками: влияют на сползание льда в океан В Антарктиде обнаружили активные озера под ледниками: влияют на сползание льда в океан

В Антарктиде составили точную карту "активных" подледных озер материка.

Под ледяными потоками Мерсер и Уилланс ученые нашли еще два резервуара, которые изменяются, сообщает пресс-служба NASA.

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По данным ученых, в Антарктиде 140 озер являются "активными". Ледники не статичны: их участки то приподнимаются, то опускаются, когда водяные резервуары под ними наполняются или "усыхают".

Как заверили исследователи, зонд ICESat-2 с орбиты способен с точностью до сантиметров регистрировать лазерным дальномером такие изменения рельефа.

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Указано, что "водопроводная" система под ледяным покровом десятилетиями оставалась загадкой, но ситуация начала меняться в 2007 году, когда ученые использовали для моделирования спутниковые данные. Выяснилось, что под поверхностью Антарктиды есть целая сеть озер, которые соединяется друг с другом, а их наполненность непостоянна.

По словам ученых, скрытая "водопроводная система" влияет на скорость сползания льда в Южный океан, "разбавляя" его пресной водой. Как следствие, меняется сама экосистема, влияя на тысячи процессов на планете.

Ранее от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг.

Также сообщалось, что в Арктике растаял рекордно большой отрезок морского льда: он сопоставим с площадью Украины и Италии вместе взятых.

Тем временем в Лапландии зафиксировали самую высокую температуру за более чем 100 лет.

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