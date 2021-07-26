Найдено место на Земле без единого живого организма

На леднике Шеклтон в Антарктиде нет ни одного живого организма, выяснили ученые.

Это — очень важное открытие, которое, возможно, поможет в будущих поисках жизни на других планетах, сообщает IFL Science.

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Известно, что микроскопические существа: бактерии, амебы, археи и прочие живут практически по всей Земле — начиная со дна океана и заканчивая самой высокой точкой планеты.

При этом существует распространенное мнение, что микроорганизмы существуют в любых средах. Но теперь ученым удалось обнаружить необычное место, где нет ни единой формы жизни, и для этого даже не пришлось лететь на другую планету.

Ледник Шеклтон является настолько уникальным сочетанием холода, сухости и солености, что стал одним из наименее приспособленных для жизни мест на Земле, даже для микробов, которые в земных условиях адаптируются практически везде.

"Наша неспособность выявить микробы или микробную активность в определенных почвах предполагает, что эти поверхностные почвы являются пределом микробной активности и способности к выживанию, обусловленной холодными, сухими и солеными условиями окружающей среды", — отметили исследователи.

Как отмечается, микробы — одна из "самых высоких ставок" в поисках внеземной жизни. Многие астробиологи в последнее время радуются, учитывая перспективу найти кучу микроскопических существ на Марсе.

"Но если на Земле есть места, где можно не найти даже микробов, то найти таких существ на Марсе, видимо, будет очень нелегко", — пишет издание.

Ранее в Антарктиде составили точную карту "активных" подледных озер материка. В частности, под ледяными потоками Мерсер и Уилланс ученые нашли еще два резервуара, которые изменяются.

Перед этим от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг.