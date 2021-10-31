Выборы в Харькове, Херсонской и Черкасской областях: какая явка избирателей

В Украине проходят выборы мэров и довыборы в Верховною Раду. Наблюдатели обнародовали данные о явке избирателей в Харькове, Херсонской и Черкасской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ОПОРА.

Явка на внеочередных выборах городского головы Харькова очень низкая. По состоянию на 12:00 — 12,4%.

При этом явка на промежуточных выборах в парламент составила:

в округе №184 Херсонская область — 11%;

в округе №197 Черкасская область — 12,2%.

Читайте также: В двух округах начался избирательный процесс на довыборах в Раду

В полиции сообщили, что по состоянию на 12:00 в Харькове зафиксировано 22 сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Среди нарушений: в списках оказалась женщина, которая проживает за границей; пять человек не смогли проголосовать, потому что документы были в электронном виде, один человек порвал бюллетень и выбросил его.

Отметим, довыборы пришлось проводить из-за прекращения полномочий нардепов Игоря Колыхаева, которого в 2020 году избрали городском головой Херсона, и Александра Скичко, которого назначили председателем Черкасской областной государственной администрации.

В Харькове выборы пришлось проводить после того, как избранный в прошлом году большинством голосов Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса. Отметим, что за два кресла в парламенте борются 40 человек (15 в Херсонской области и 25 в Черкасской), а в Харькове ЦИК допустил до выборов 10 кандидатов.

Напомним, что финальная явка на местных выборах, которые состоялись 25 октября, составила 35,94%. Относительно последних двух выборов явка снизилась: на парламентских в 2019 году она составила 49,3%, а на местных в 2015 — 46,5%. По данным Центральной избирательной комиссии, в 21:45 они получили информацию от 97% территориальных избирательных комиссий. При этом самой активной в прошлом году оказалась Тернопольская область — 46,87% (по предварительным данным). Самая низкая явка в Донецкой области — 31,67%.