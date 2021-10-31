Политика 1 час назад

Выборы в Харькове, Херсонской и Черкасской областях: какая явка избирателей

Наблюдатели отмечают, что явка на выборах очень низкая. По состоянию на 13:00 в Харькове проголосовали 12,4% избирателей

Наблюдатели отмечают, что явка на выборах очень низкая. Фото: Нацполиция Наблюдатели отмечают, что явка на выборах очень низкая. Фото: Нацполиция
Наблюдатели отмечают, что явка на выборах очень низкая. Фото: Нацполиция

В Украине проходят выборы мэров и довыборы в Верховною Раду. Наблюдатели обнародовали данные о явке избирателей в Харькове, Херсонской и Черкасской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ОПОРА.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Явка на внеочередных выборах городского головы Харькова очень низкая. По состоянию на 12:00 — 12,4%.

При этом явка на промежуточных выборах в парламент составила:

в округе №184 Херсонская область — 11%;
в округе №197 Черкасская область — 12,2%.

Читайте также:
В двух округах начался избирательный процесс на довыборах в Раду

В полиции сообщили, что по состоянию на 12:00 в Харькове зафиксировано 22 сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Среди нарушений: в списках оказалась женщина, которая проживает за границей; пять человек не смогли проголосовать, потому что документы были в электронном виде, один человек порвал бюллетень и выбросил его.

Отметим, довыборы пришлось проводить из-за прекращения полномочий нардепов Игоря Колыхаева, которого в 2020 году избрали городском головой Херсона, и Александра Скичко, которого назначили председателем Черкасской областной государственной администрации.

В Харькове выборы пришлось проводить после того, как избранный в прошлом году большинством голосов Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса. Отметим, что за два кресла в парламенте борются 40 человек (15 в Херсонской области и 25 в Черкасской), а в Харькове ЦИК допустил до выборов 10 кандидатов.

Напомним, что финальная явка на местных выборах, которые состоялись 25 октября, составила 35,94%. Относительно последних двух выборов явка снизилась: на парламентских в 2019 году она составила 49,3%, а на местных в 2015 — 46,5%. По данным Центральной избирательной комиссии, в 21:45 они получили информацию от 97% территориальных избирательных комиссий. При этом самой активной в прошлом году оказалась Тернопольская область — 46,87% (по предварительным данным). Самая низкая явка в Донецкой области — 31,67%. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Херсонской и Черкасской областях начались довыборы в Верховную Раду
В Херсонской и Черкасской областях начались довыборы в Верховную Раду
В Харькове начались выборы мэра: на этот пост претендуют десять человек
В Харькове начались выборы мэра: на этот пост претендуют десять человек
Каха Каладзе остается мэром Тбилиси: на местных выборах в Грузии побеждает правящая партия
Каха Каладзе остается мэром Тбилиси: на местных выборах в Грузии побеждает правящая партия
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Николаевщине открыли крупнейшую в Украине акваферму по выращиванию креветок (ФОТО)

  3. Ан-148 украинской авиакомпании Air Ocean Airlines выполнил первый рейс

  4. Украли тысячи гектар: у Кличко заявили о незаконном захвате территории Киева

  5. Россия стягивает войска к границе с Украиной — The Washington Post

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...