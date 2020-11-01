Выступавший за "референдум" на Донбассе экс-регионал Лукьянов прошел в горсовет Бахмута

На Донбассе бывший член Партии регионов и действующий член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Владислав Лукьянов прошел в городской совет Бахмута (Донецка область).

Это следует из информации на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным ЦИК, Лукьянов получил 287 голосов (46,81% от квоты). Это почти больше всех депутатов от этой политсилы, за исключением Артура Радковского.

Известно, что Лукьянов родился в городе Константиновка, Донецкой области. В 1986 году получил образование в Одесском институте инженеров морского флота по специальности "инженер по управлению морским транспортом". Также получил образование в Национальной академии внутренних дел.

До политической карьеры он занимал должности стивидора морского торгового порта, директора предприятия "Сфера", коммерческого директора предприятия "Ноосфера", руководителя управления инвестициями АО "Керамет".

В течение 1998-2006 годов был депутатом Донецкого областного совета. С 2006 года — народный депутат V, VI и VII созывов, был членом фракции "Партии регионов" и заместителем председателя Комитета по вопросам финансов и банковой деятельности (с декабря 2007 года).

Как писал журналист и общественный активист Денис Казанский, переселенец из Донецкой области, Лукьянов "выступал на митинге под флагами сепаратистов, поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины, рассказывал о том, как предостерегал бойцов Вооруженных сил применять силу против "своего народа"".

Ранее сообщалось, что бывшая мэр Славянска (Донецкая область) Неля Штепа, по результатам экзитпола, проходит во второй тур выборов городского головы — за нее отдали свои голоса свыше 23% избирателей.