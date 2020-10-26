Штепы не будет во втором туре выборов мэра Славянска — ОПЗЖ

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" со ссылкой на председателя Славянского теризбиркома (Донецкая область) Надежду Петрову заявляет, что по итогам обработки 98% голосов избирателей первое место на выборах мэра Славянска занял ее кандидат Павел Придворов, набравший 32% голосов.

Второе, согласно этим данным, занял действующий мэр Вадим Лях ("Оппозиционный блок") с 30,78%.

"По состоянию на 16:00 мы можем говорить о том, что обработано 98% голосов избирателей. Две участковые комиссии отправлены на пересчет голосов по формальным причинам, не влияющим на общий исход выборов. После официального оглашения результатов выборов Славянская территориальная избирательная комиссия начнет подготовку к проведению второго тура", — цитирует главу горизбиркома ОПЗЖ.

Напомним, по данным экзитпола, проведенного аналитическим бюро "Система", Лях набрал 34,8%, а Придворов занял третье место с 20,7%. Второе же место, согласно опросу, заняла бывший мэр, а ныне замдиректора ЧП "Донбасс-Ремстрой" Неля Штепа, баллотировавшаяся от Партии мира и развития.

Последняя известна тем, что руководила городом во время его захвата вооруженными сепаратистами в 2014 году. После возвращения города под контроль украинских силовиков Штепа была задержана и в итоге провела почти три года в СИЗО по подозрению в сепаратизме и терроризме. Сама Штепа утверждает, что действовала под принуждением вооруженных лиц, а центральные власти ее просьбы о помощи игнорировали.

В сентябре 2017 года ее отпустили под домашний арест. В октябре 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины в отношении Штепы и присудил ей компенсацию в 3600 евро, которую Украина выплатила.