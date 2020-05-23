Взрыв у офиса Медведчука: полиция задержала около 20 активистов Нацкорпуса

Около 20 активистов, которые проводили акцию под офисом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука 23 мая, доставлены в районное управление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки.

Об этом со ссылкой на данные Печерского райуправления полиции сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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"Около 20 активистов доставлены в райуправление полиции за совершенные правонарушения — они жгли файеры и бросали дымовые шашки во время акции", — доложили в ведомстве.

Указано, что в настоящее время правоохранители устанавливают личности этих людей, их действиям будет дана правовая квалификация.

При этом в полиции подчеркнули: "Никаких взрывов не было".

Также известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статье хулиганство.

В свою очередь на сайте партии "Национальный корпус" отмечается, что активисты этой политсилы в День героев хотят напомнить, что "в стране происходит реванш пророссийских сил".

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"Визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена, но политическая партия продолжает свою деятельность", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Нацкорпус подал "соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ, а также к Минюсту с судебным иском по факту совершения партией государственной измены".

Ранее стало известно, что в Киеве у офиса главы партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина, произошел взрыв.