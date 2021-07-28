Политика и экономика 1 час назад

Wildberries ответила на санкции СНБО: "Ударят лишь по украинским предпринимателям"

"Санкции могут нанести ущерб только предпринимателям Украины и покупателям, которые лишатся широкого ассортимента товаров"

Фото: Wildberries Фото: Wildberries
Фото: Wildberries

Российский ритейлер Wildberries, попавший под украинские санкции, отмечает, что они могут негативно повлиять разве что на малых предпринимателей в самой Украине. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на комментарий компании, полученный по запросу издания.

Так, Wildberries указывает, что объемы продаж товаров украинского производства за последний год (с июля 2020 года) через ее онлайн-платформу превысили 1,1 млрд рублей (более 400 млн грн).

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"Ограничения могут оказать негативное влияние на представителей малого бизнеса Украины, для которого Wildberries является одной из самых популярных торговых платформ для продаж товаров в 14 зарубежных странах, среди которых Россия, США, Германия, Франция, Италия и многие другие", — отмечается в комментарии.

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В Wildberries отмечают, что около 24% товаров украинского производства, продающихся на онлайн-платформе, относятся к категории косметики, 17% составляют игрушки, 11% — посуда и инвентарь. Также на Wildberries продается одежда, обувь, книжная продукция, зоотовары и другие виды продукции.

"На нашей площадке реализуются товары, которые другие иностранные игроки давно продавали на территории Украины. Несмотря на это, ограничения коснулись только Wildberries, что свидетельствует о политике "двойных стандартов" и дискриминации по отношению к нашему бизнесу", — отмечают в компании.

В то же время в Wildberries заявили, что не ожидают какого-либо негативного воздействия на деятельность самой компании.

"Несмотря на быстрый рост популярности компании в Украине, объемы продаж в этой стране составляют 0,01% в текущем обороте Wildberries. Таким образом, по мнению компании, введенные санкции могут нанести ущерб только предпринимателям Украины и покупателям, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам", — отмечается в комментарии.

Напомним, 24 июля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении очередных санкций: под них попал, среди прочего, российский международный интернет-магазин Wildberries, его  гендиректор Татьяна Бакальчук, совладелец Владислав Бакальчук, директор по IT Wildberries Андрей Ревяшко и руководитель книжного направления компании Алексей Кузьменко.

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