Скандал с Wildberries в Украине: сможет ли власть запретить работу российского ритейлера

21 сентября 2020 года, крупнейший российский маркетплейс Wildberries (более 3 млн наименований товаров от 32 тыс. брендов).внезапно заявил о начале работы на рынке Украины. Компания запустила украинскую версию сайта и iOS-приложение, а в скором времени пообещали приложение и для Android.

Спустя считанные часы, компания угодила в первый скандал — на ее сайте пользователи обнаружили сотни позиций с запрещенной в Украине символикой — одежду с гербами СССР, изображения "вежливых людей" и принты Владимира Путина.

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Уже 23 сентября Кабинет министров Украины поручил разработать предложения по внедрению санкций против российского онлайн-сервиса Wildberries в Украине.

Delo.ua рассказывает историю компании, которая завела свое представительство в Украине еще в 2014 году, как ее владельцы связаны с Путиным и смогут ли власти выполнить обещание и запретить ее деятельность в Украине.

В чем суть скандала

Спустя считанные часы после запуска пользователи обнаружили на маркетплейсе сотни наименований одежды и других товаров с запрещенной в Украине символикой, с принтами герба Российской Федерации, портреты Путина, футболки с медведями в ушанках со звездой, чехлы для смартфонов с российским гербом и прочее. Следующие два дня компания активно удаляла с сайта эти товары, но некоторые позиции все еще доступны для поиска.

В самой компании заявили, что это не их вина.

"Отметим, что Wildberries является торговой онлайн-площадкой и продукцию на ней селлеры размещают самостоятельно. Мы в постоянном режиме осуществляем мониторинг ассортимента и в случае, если в ходе проверки выявляется несоответствие, товары снимаются с продажи", — пояснили в пресс-службе Wildberries на запрос Ubr.ua.

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Скриншоты маркетплейса Wildberries.ua

Вторым неприятным моментом было то, что на сайте Wildberries указано, что доставка бесплатная по всей Украине, с момента оформления заказа составляет 10 — 12 дней, а заказ можно забрать в ближайшем к адресу заказчика в почтомате Meest, или в точке выдачи Meest и Нова Пошта.

В компании Нова Пошта корреспонденту Delo.ua рассказали, что никаких переговоров о сотрудничестве с украинской платформой Wildberries не велись.

"Нова Пошта не имеет договора о предоставлении услуг по организации перевозки отправлений с интернет-магазином Wildberries и не вела переговоров", — сказали в пресс-службе компании.

На вопрос, будет ли Нова Пошта обращаться к Wildberries, чтобы на сайте маркетплейса убрали способ доставки через их компанию в пресс-службе на этот счет ничего не ответили.

Кто такие Wildberries и как давно они представлены в Украине?

В России Wildberries является крупнейшим игроком на рынке e-commerce, основательницей которого является самая богатая женщина в РФ Татьяна Бакальчук. Компания имеет выручку в $3 млрд и финансовую поддержку российского государственного ВТБ-Банка.

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На украинском сайте компании указано, что head-office расположен в Варшаве, однако Delo.ua выяснило, что по данным системы по проверке контрагентов YouControl, компания связанная с Бакальчуками зарегистрирована еще в феврале 2014 года. Есть все основания полагать, что тогда экспансии компании на украинский рынок помешала аннексия Крыма и война на Донбассе.

Указано, что уполномоченным лицом ООО "Вайлдберрис" в Украине является некий Ануфриев Сергей Валерьевич.

Скриншот YouControl

Скриншот YouControl

Конечным бенефициаром по данным Youcontrol числится Бакальчук Владислав Сергеевич, житель города Люберцы, Московская область. Бакальчук Владислав является сооснователем магазина Wildberries совместно с супругой Татьяной Бакальчук, которые с 2004 года занимаются интернет-ритейлом.

Скриншот YouControl

По данным YouControl Бакальчук и Ануфриев имеют равноправную долю (50%) ООО "Вайлдберрис" в Украине. Однако уставной фонд компании всего 3 тыс. гривен. По мнению Youcontrol это может говорить о фиктивности компании или о ее ненадежности как контрагента

Скриншот YouControl

Кроме того, в расследовании российского издания The Bell опубликованном в августе 2020 года, журналистами была установлена связь между сотрудниками компании и родственниками Бакальчук, крупным российским бизнесом и властями. В частности, главной Роснефти Игорем Сечиным, вице-президентом Роснефти Сергеем Цоем и бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

С 2018 года Бакальчук участвует в публичных встречах чиновников и министров. Например, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на закрытых встречах с предпринимателями открыто говорил о поддержке Wildberries. Также нынешний председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддерживал компанию во времена, когда возглавлял налоговую службу.

Зашли, "не заморачиваясь"

Кроме футболок с Путиным, Wildberries пренебрегла рядом норм украинского законодательства, не сделав украинскую версию страницы и не указав конечного собственника.

Эксперт по медиарынку Александр Глущенко рассказал корреспонденту Delo.ua, что в Украине была зарегистрирована ТМ и куплен домен у imena.ua, но сам запуск ритейлера сделан с ошибками.

"Они собираются торговать товарами и отправлять их со складов Польши, которые в Украину будут поступать через логистические компании. Компания зарегистрировала торговую марку, после регистрации купила домен. Далее они просто скопировали все товары с российского сайта и перенесли на платформу украинской версии. В самом сайте встроен конвертер, который конвертирует российские рубли в гривны. Иными словами не заморачивались. Немного нелогично, по моему мнению, выходить на рынок Украины с таким товаром, который они изначально выставили — вещи с надписями "вежливые люди", изображение крымского моста и тд. Такое может придумать только сумасшедший".

Опрошенные изданием UBR эксперты, в свою очередь указывают на другие слабые места, которые уже заметны в работе российского ритейлера.

В частности эксперт рынка электронной коммерции Ян Ружичка отметил, что без возможности оплачивать покупки наличными у ритейлера весьма туманное будущее. "В Украине очень популярен наложенный платеж — без него никуда. Здесь же предлагают только бесконтактную оплату. Игроки, работающие по такой модели — AliExpress, британский Next, — продают уникальные товары известных брендов, которых просто нет в Украине. Wildberries же, несмотря на широкий ассортимент, предлагает ту продукцию, которой в Украине достаточно", — считает Ружичка".

Сможет ли власть запретить работу ритейлера?

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries, в связи с этим предлагается протокольное поручение Кабмину рассмотреть возможность по применению специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, типа сервисов ivi.ru и Wildberries.ru", — заявил 23 сентября на заседании Кабмина министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

По словам Романа Глущенко, просто так аннулировать домен и забрать ТМ весьма проблематично.

"Законодательство практически никак не подготовлено к условиям гибридной войны, которой наши соседи активно пользуются, и не подготовлено к быстрым реакциям. Самый простой путь это действовать через СНБО, добавить их в санкционные списки, забрать домен и аннулировать ТМ, таким образом запретить работу на территории Украины, если наше законодательство это позволяет. Однако, проблема более глубокая, чем кажется на первый взгляд. Сейчас у нас местные выборы, куча внутренних проблем, а Россия этим пользуется. Понятно, что Украина им нужна как рынок сбыта, при том, что у нас много аналогов", — говорит эксперт.

"Когда подаешь документы в Укрпатент, а они видят, что такой ТМ еще нет, то спокойно регистрируют ее. В этом плане все прозрачно, так как в Укрпатенте не вникают кто и чем будет заниматься регистрируемое лицо. Если регистрируемое лицо или связанное с компанией попадает под санкционные списки, то их деятельность тут будет прекращена. Также важно выяснить, кто в Украине помогал регистрировать ТМ", — отметил Глущенко.

Адвокат, член Ассоциации юристов Украины Анна Иванченко и адвокат, заместитель Председателя Комитета по международному праву Ассоциации юристов Украины Ольга Кучмиенко рассказали корреспонденту Delo.ua, что если Украина хочет принять реальные меры, а не ограничиться возмущением, то нужно соблюсти предусмотренный законом порядок запрета деятельности Wildberries в Украине в результате наложения ограничительных мер.

"Общего запрета на создание российскими компаниями и гражданами России юридических лиц на территории Украины нет. Все запреты вводятся точечно: в отношении отдельных лиц (компаний и физических лиц) и / или по секторам экономики. Поэтому, если определенная компания не включена в т.н. санкционного списка с Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, то формальных оснований для запрета ее деятельности нет. Чтобы компания попала в такой список, должно быть принято решение о применении таких санкций на основании ч.2-3 ст. 5 ЗУ "О санкциях". Предложить внести компанию в список может Кабмин (ч.1 ст. 5 Закона Украины "О санкциях"). Само же решение принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие указом Президента Украины (персональные санкции) или принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины, вводится в действие указом Президента Украины и утверждается в течение 48 часов со дня издания указа Президента Украины постановлением Верховной Рады Украина (секторальные санкции)" — говорит Адвокат, член Ассоциации юристов Украины Анна Иванченко.

По словам адвокатов, Украина может ввести санкции по отношению к иностранной компании Wildberries, которая находится под контролем иностранца (например, гражданки РФ).

"При этом, основанием применения санкций могут стать действия компании или ее бенефициара, которые среди прочего "создают реальные и / или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности и / или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводят к оккупации территории, экспроприации или ограничения права собственности, задачи имущественных потерь, создания препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод (ст. 3 Закона" О санкциях ")", — отметила адвокат, заместитель Председателя Комитета по международному праву Ассоциации юристов Украины Ольга Кучмиенко

Адвокаты подчеркнули, что при наложении санкций нужно определить в чем заключается запрет на деятельность. Иными словами соотнести продажу футболок с запрещенной советской символикой, например, с указанной нормой закона. Также для того, чтобы запретить деятельность Wildberries в Украине и внести ее в санкционный список, нужно пройти соответствующую процедуру, предусмотренную Законом Украины "О санкциях".

"Чем точнее будет соблюдена процедура и обоснована предложение запретить деятельность Wildberries, тем больше шансов на успешное завершение этой истории. Интересно, что кроме санкционных списков Украины, также санкционные списки ООН, США и ЕС. Если компания находится в данных санкционных списках, то она должна быть внесена и в украинском списки", — добавила Кучмиенко.

Адвокат, член Ассоциации юристов Украины Анна Иванченко подчеркнула, что избежание ошибок на этом этапе уменьшит риск дальнейшего успешного обжалования такого запрета менеджментом Wildberries.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua