Западные журналисты-расследователи заявили об офшорных миллионных сделках "друзей Путина"

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), в которых обнаружили транзакции российских бизнесменов.

Как следует из документов, миллиардеры и компании "перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину", сообщает ICIJ.

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В частности, в утечке из FinCEN оказалось более 2500 отчетов, которые банки отправляли в американский Минфин в 2000-2017 годах. Речь идет о подозрительных транзакциях на общую сумму больше двух триллионов долларов.

По данным расследователей, связанная с компаниями группы "Северсталь" Алексея Мордашова кипрская Dulston Ventures в 2010 году перечислила $830 тысяч компании Sandalwood Continental. Она, в свою очередь, связана с музыкантом Сергеем Ролдугиным.

Также в документах FinCEN удалось найти $6 млн, которые в 2006-2008 годах советник президента РФ Валентин Юмашев получил от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, утверждают авторы расследования.

Эта фирма принадлежит Алишеру Усманову, деньги в течение двух лет перечислялись по "соглашению об услугах".

В расследовании также упоминаются $5,3 млн, которые российская телекоммуникационная МТС несколькими переводами в 2015 году выплатила фирме, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.

Офшор Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов, "несмотря на почти полную безвестность", стал крупным игроком на рынке связи Азербайджана, пишут журналисты.

В расследование также попали брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим Воробьев; вице-мэр Москвы до 2007 года Иосиф Орджоникидзе (он был, в том числе, одним из инициаторов проекта "Москва-Сити"); первый вице-президент "Газпромбанка" Игорь Русанов и близкий к банку офшор.

"Русская служба Би-би-си" добавляет, что из документов FinCEN видно, как российские миллиардеры использовали западные банки, чтобы обойти введенные санкции США и Евросоюза (в частности, Аркадий Ротенберг мог уходить от санкций с помощью банка Barclays в Лондоне).

По словам Фергуса Шила из ICIJ, транзакции на $2 трлн — это "малая часть отчетов, отправленных за тот период".

Напомним, 4 июля 2020 года в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании. Предполагается, что эта норма позволит Владимиру Путину баллотироваться на выборах 2024 года и оставаться у власти до 2036 года.