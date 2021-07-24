Зеленский утвердил санкции против российского магазина Wildberries и его руководства

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций.

В санкционном списке, в частности, оказался российский интернет-магазин Wildberries и его руководство, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, санкции были введены против Wildberries в России, Украине, Казахстане, Беларуси, Киргизстане, Польше и Армении.

При этом в списке оказались и руководители интернет-магазина, россияне:

- гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук;

- совладелец Wildberries Владислав Бакальчук;

- директор по IT Wildberries Андрей Ревяшко;

- Алексей Кузьменко.

Указано, что Татьяна Бакальчук является самой богатой женщиной России по итогам первого квартала 2021 года. Именно она основала компанию Wildberries.

При этом в отношении этого онлайн-магазина были применены следующие санкции:

- блокирование активов:

- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

- прекращение предоставления телекоммуникационных услуг;

- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

- запрет на установление деловых контактов;

- блокировка сайта www.wildberries.ru.

В свою очередь в отношении руководства компании Украина применила следующие санкции:

- блокирование активов;

- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

- запрет на установление деловых контактов.

Как предполагается, эти санкции будут действовать 3 года.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 16 июля 2021 года рассмотрел шесть вопросов, в частности решил ввести санкции против 9 лиц, ранее подпавших под санкции США.

Ранее в украинских СМИ появилось заявление директора по развитию сети Mere в Украине Артема Хоменко о том, что в июне возобновит свою работу супермаркет в Николаеве, после чего планируется открытие еще около 40 магазинов.

Однако секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что выход российской сети супермаркетов на украинский рынок вознеможен, а информация о запуске супермаркетов Mere не соответствует действительности.