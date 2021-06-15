Реакция на Mere: в СНБО исключили открытие российских супермаркетов в Украине

Выход российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможен.

Информация о запуске супермаркетов Mere не соответствует действительности, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на полях форума "Украина 30".

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Ранее в украинских СМИ появилось заявление директора по развитию сети Mere в Украине Артема Хоменко о том, что в июне возобновит свою работу супермаркет в Николаеве, после чего планируется открытие еще около 40 магазинов.

Теперь же секретаря СНБО попросили прокомментировать это, на что он заявил, что это непроверенная информация, которая "начинается с неопределенных ресурсов".

"Как это вообще возможно, это чисто провокационные вещи. Если, не дай Бог, какая-либо городская власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно… Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", — отметил Данилов.

Согласно официальным данным, конечным бенефициаром сети супермаркетов Mere является российский бизнесмен, основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер.

Напомним, 19 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении на три года санкций против ряда физ- и юрлиц, среди которых оказалась Sportmaster Operations.

Применительно к этой компании санкции подразумевают полный запрет торговых операций, полный запрет транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, пресечение вывода капитала из Украины, а также запрет ввоза продукции Sportmaster Operations непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств.

По данным госреестра, бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняки и их партнер Александр Михальский. Все трое значатся как граждане Мальты, проживающие в Швейцарии.

Согласно сайту самой компании, общая сеть ее дилерских и франчайзинговых магазинов в Украине составляет более 150 штук общей площадью более 16 тысяч квадратных метров в более чем 30 городах по всей стране.

В то же время сеть магазинов спортивной одежды и инвентаря "Спортмастер Украина" считает, что попадание ее материнской компании Sportmaster Operations Pte Ltd (Сингапур) под санкции в Украине является неаргументированным и безосновательным и не влечет за собой ограничения хоздеятельности для украинского юрлица.