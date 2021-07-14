"Каждый видит закон по-своему": Разумков объяснил разногласия по санкциям с членами СНБО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает причиной его разногласий "с некоторыми членами" Совета национальной безопасности и обороны о возможности применения Украиной санкций против украинских же граждан то, что законодательство по этому вопросу позволяет трактовать его различным образом. Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.

"В Конституции и законах все уже прописано. Просто каждый по-своему трактует некоторые аспекты. Я исхожу из той буквы закона, которую вижу я... У каждого своя трактовка. Я основываюсь на том, что я вижу. Коллеги ссылаются на другую статью. В их понимании она позволяет вводить санкции против граждан Украины", — сказал Разумков.

При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, занимает ли президент Владимир Зеленский противозаконную позицию в вопросе таких санкций.

"Каждый принимает решение самостоятельно. Так же, как и президент, и тот, кто входит в состав СНБО. У нас не коллективный разум и не Российская Федерация. И каждый принимает решение. Именно это и является демократией. Если вам нравится другой формат, то это уже в другую страну", — заявил глава парламента.

Спикер также отметил, что руководствуется тем фактом, что во время принятия закона в августе 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк, подавший соответствующий законопроект, заявлял, что он не сможет быть применен против граждан Украины, равно как и против СМИ, а будет применяться только против "страны-агрессора, иностранных субъектов предпринимательской деятельности и иностранной агентуры".

"Если мы говорим о законе о санкциях, то я исхожу из текста закона и выступлений, звучавших с трибуны Верховной Рады, когда принимался этот закон. Поэтому не уверен, что здесь нужно что-то менять. Здесь просто надо идти по закону", — отметил Разумков.

По словам председателя Рады, украинское законодательство и без того предусматривает достаточно механизмов для наказания граждан Украины, а санкции имело бы смысл применять только против тех людей, до кого украинское правосудие не может добраться.

"Считаю, что к гражданам Украины мы должны применять законодательство и судебную практику, существующую в нашем государстве. На тех, кого мы не можем привлечь к ответственности, и тех, которые находятся за пределами нашего государства, могут налагаться санкции... Кроме того, сегодня мы проводим судебную реформу. Когда мы ее завершим, это даст новый толчок для нормального функционирования судебной системы", — заявил спикер.