Политика 20 минут назад

"Страусом не буду": Разумков объяснил, зачем продолжает участие в заседаниях СНБО

"В споре рождается истина. Если вам нравится другой формат, то вам в Россию"

Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады
Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен и в дальнейшем продолжать свое участие в работе Совета национальной безопасности и обороны и отстаивать в ее рамках свою позицию, когда она расходится с принимаемыми советом решениями. Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.

"Это часть моей работы. Мне не всегда нравится и то, что происходит в Верховной Раде. Но я продолжаю работать и занимать позицию страуса точно не буду. Спрятать голову в песок и делать вид, что проблема таким образом исчезла, — точно не мой формат", — подчеркнул спикер.

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По мнению Разумкова, имиджевых потерь для себя в этом он не видит, поскольку он вовсе не всегда выступает против большинства в СНБО.

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"Не думаю, что здесь стоит искать имиджевые потери. Это часть работы, и в ее рамках ты отстаиваешь свою позицию. Есть позиция, когда я поддерживаю решения СНБО. Есть моменты, когда я выступаю против и отмечаю почему", — пояснил он.

Разумков при этом заверил, что продолжает считать себя частью команды президента Владимира Зеленского, отметив, что часто поддерживает его инициативы, в том числе и по закону об олигархах.

"По некоторым аспектам мы можем сделать этот законопроект более содержательным. Но это и есть работа в команде, когда вы друг друга дополняете и помогаете двигаться вперед. А не как некоторые коллеги, кивать головой, говоря на все "да, хорошо"... Я отвечаю как член команды. Когда команда создается на некоторых базовых принципах, на едином общем видении, то вы так и продолжаете двигаться", — сказал глава парламента.

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Он добавил, что это единое видение закладывалось в 2018 году, когда создавалась президентская команда. По словам председателя Рады, против инициатив президента он не выступает, но предлагает их корректировать, когда считает это необходимым.

"Вспомните хорошее выражение: "В споре рождается истина". По-другому оно не работает. Я не считаю, что иду против инициатив. Если инициативы правильные, я их поддерживаю. Если по тем или иным вопросам у меня есть свое мнение, то надо правильно его озвучивать. У нас не коллективный разум и не Российская Федерация. Каждый принимает решение. Именно это и является демократией. Если вам нравится другой формат, то это уже в другую страну", — заявил Разумков.

Он также намекнул, что Зеленский не всегда слышит критику и должен к ней прислушиваться, если она конструктивна.

Напомним, что спикер не поддерживает введение Украиной санкций против украинских же граждан. В частности, он не голосовал за первое такое решение — о санкциях против депутата Рады Тараса Козака и его телеканалов, а из последних решений — не поддержал санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

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