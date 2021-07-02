Политика и экономика 1 час назад

Разумков: Проект повышения налогов на крупный бизнес нужно изменить, иначе он не пройдет

По мнению спикера, к вопросу налогообложения "нужно подходить взвешенно"

Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады
Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что хотя сам он проголосовал в первом чтении за законопроект №5600 о повышении налогов для крупного бизнеса, по его мнению, документ нуждается в серьезной доработке ко второму чтению. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"За этот законопроект проголосовало большое количество народных депутатов. Но при условии, что он будет качественно доработан ко второму чтению. Если этого не произойдет, мне кажется, результат будет совершенно другим на табло", — подчеркнул спикер.

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По словам Разумкова, к вопросу налогообложения нужно подходить взвешенно. Он заявил, что считает неправильным налоговое давление на бизнес и расширение полномочий налоговых органов, которые создадут ему проблемы.

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Напомним, Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600 вечером 1 июля.

Ранее Союз украинских предпринимателей, Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата в Украине раскритиковали данный законопроект и призвали парламентариев отказаться от его поддержки.

Кроме того, 1 июля парламент принял в первом чтении президентский законопроект о деолигархизации, предусматривающий создание реестра олигархов и определенные ограничения для лиц, которые в него попадут, а также поднял обратно с 14% до 20% ставку НДС на ряд видов агросырья.

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