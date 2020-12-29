За ноябрь долги по зарплате в Украине выросли на 5,8%

На 1 декабря общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 4010,5 млн грн, что на 5,8% больше, чем на 1 ноября.

Как говорится в сообщении Госслужбы статистики, по сравнению с началом текущего года, общая задолженность выросла на 32,2%.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 декабря составляла 2725,4 млн грн. Относительно показателя месячной давности она выросла на 7,9%.

Более трех четвертей всех долгов по зарплате приходится на промышленные предприятия — 3099,6 млн грн. По итогу ноября они нарастили задолженность на 7,1%.

В свою очередь, почти половина этой суммы приходится на предприятия машиностроения — они задолжали уже 1396,4 млн грн, при этом на ноябрь данная сумма выросла лишь на 0,7%, а с начала года — на 21,7%.

Долги перед металлургами сократились в ноябре на 9,3% до 245,5 млн грн, хотя за 11 месяцев выросли в 1,5 раза.

В то же время в добывающей промышленности долги по зарплате в ноябре резко выросли — на 32,4% до 877,5 млн грн, хотя в целом с начала года рост составляет лишь 19,2%.

Лучше всего дела с сокращением долгов обстоят в текстильной отрасли — за месяц они сократились на четверть до 2,45 млн грн, а всего в этом году — почти в 2,5 раза. Практически отсутствуют долги работникам фармацевтической отрасли — это лишь не меняющиеся 39 тысяч грн.

Самым проблемным регионом остается Донецкая область — тамошним работникам задолжали уже 1013,5 млн грн, или более четверти от общеукраинской суммы. За ноябрь эта цифра выросла на 10%, а за 11 месяцев — на 79,2%.

Долги по зарплате в Харьковской области по итогу ноября остались неизменны — 582,8 млн грн. Также значительная сумма долгов накопилась в Сумской области — 349,9 млн грн (+1,3% в ноябре). В Киеве же за прошлый месяц задолженность, наоборот, сократилась на 6,3% до 338,6 млн грн.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Украине в ноябре составила 11987 грн, поднявшись за месяц на 1,5%.