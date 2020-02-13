За прошлый год МТСБУ выплатило пострадавшим в ДТП рекордную сумму

Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ), по итогам прошлого года, выплатило пострадавшим в ДТП из гарантийных фондов больше 212 млн грн, общее количество выплат составило 7 тысяч 217 штук.

Как сообщает пресс-служба МТСБУ, количество выплат, по сравнению с показателями 2018 года, увеличилось на 20,1%, сумма выплат — на 30,2%.

Важнейшей статьей выплат являются выплаты владельцам необеспеченных транспортных средств (которые стали виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО). Удельный вес таких выплат в общем количестве составил 44,2%, в общей сумме — 52% (в 2018 году — 56,3% и 68,3% соответственно).

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Владельцы необеспеченных транспортных средств в 2019 году сделали 3 тысячи 189 регламентных выплат на общую сумму 110,42 млн грн. За год до этого соответствующие показатели составляли 3 тысячи 384 штук и более 110,41 млн грн.

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В МТСБУ отметили, что впервые после нескольких лет ежегодного роста таких выплат, в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, количество выплат по незастрахованным водителям снизилась на 5,8%. Тренд к снижению количества выплат по необеспеченным авто наблюдался, начиная со второго квартала, но только по итогам года сумма выплат является также почти неизменной, по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего года.

Еще одной существенной статьей выплат остаются выплаты водителям льготных категорий, удельный вес которых в 2019 году составлял 13,7% по количеству и 13,9% по сумме выплат (по сравнению с предыдущим годом, по количеству удельный вес снизился на 1,4%, по сумме — на 2,4%).

В течение прошлого года МТСБУ провело таким водителям 986 выплат на общую сумму почти 29,6 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество выплат выросло на 9,2%, сумма — на 12,5%.

Кроме этого, за минувший год в несколько раз выросли выплаты по ОСАГО страховщиков, признанных банкротами: из фондов МТСБУ сделано 1 тысяча 892 выплаты на общую сумму почти 42,3 млн грн. Доля таких выплат в общем количестве составляет 26,2%, в общей сумме — 19,9%.

Резкий рост выплат по этой статье связан с предпринятыми в третьем квартале выплатами по СК "НАСТА" и СК "Украина", значительными выплатами по СК "Добробут" и СК "Городская", которые начались в четвертом квартале 2018 года и продолжались в течение прошлого года.

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Наибольшие суммы, уплаченные по обязательствам таких страховщиков-банкротов:

СК "Украина" — 32,7 млн грн;

СК "Добробут" — 4,3 млн грн;

СК "Городская" — 3,1 млн грн.

По обязательствам 14 страховщиков, которые прекратили работы на рынке ОСАГО, но еще не признаны банкротами в установленном законодательством порядке, сделано 1 тысяча 28 выплат путем возврата базового гарантийного взноса (БГВ) таких страховщиков в фонд МТСБУ на общую сумму почти 23,7 млн грн (-27,0% по количеству, 43,4% по сумме к показателям 2018). Удельный вес таких выплат в общем количестве — 14,2%, в сумме выплат — 11,2%.

Традиционно незначительные показатели по количеству и сумме выплат составляют выплаты по ДТП по вине неустановленного транспортного средства и совершенные в результате противоправных действий — 111 штук на сумму 5,6 млн грн и 11 выплат на сумму 0,6 млн грн соответственно.

Напомним, на протяжении 2017 и 2018 годов было проведено 729 тендеров по закупкам услуг ОСАГО, в результате которых было заключено страховых договоров на 51 млн грн.