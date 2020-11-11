За три квартала украинские банки наполовину сократили объем финансового лизинга

С января по сентябрь включительно украинские банки заключили сделок финансового лизинга на сумму 3,8 млрд грн, что на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Украинское объединение лизингодателей (УОЛ), в III квартале прирост стоимости новых лизинговых сделок банков составил 2 млрд грн, что является самым высоким показателем в этом году. Динамика предоставления лизинговые услуги стала растущей, что указывает на оживление рынка.

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По информации УОЛ, финансовый лизинг в этот период оказывали 15 отечественных банков. Доля трех активных банков несколько уменьшилась, но остается на высоком уровне — 70% от общей стоимости сделок.

Среди наиболее активных банков по результатам трех кварталов — ПриватБанк (34% от стоимости новых соглашений всех банков), Кредобанк (19%) и ТАСкомбанк (16%).

Портфель лизинговых сделок банков вырос на 1% в течение отчетного периода, при общей стоимости 10,1 млрд грн. Рост портфеля также является индикатором изменения динамики рыка на положительную.

В общей сложности, тройка крупнейших банков по размеру лизингового портфеля имеет долю в 67% от общей стоимости портфелей банков, а десять крупнейших банков — 99%.

Доля юридических лиц в новых лизинговых сделках с банками составила 79%, тогда как доля физических лиц составила 21%.

В портфелях частичной корпоративного сегмента доля осталась неизменной на уровне 89%.

Напомним, в III квартале 2020 года стоимость новых сделок, заключенных членами Ассоциации лизингодателей Украины, выросла на 48% по сравнению с вторым кварталом, что также на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.