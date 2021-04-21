Политика 1 час назад

Задержанного из-за взятки брата главы ОАСК Вовка уволили из Службы внешней разведки

В СВР решили избавиться от нерадивого брата судьи "в рамках превалирования принципов добропорядочности"

Сейф с деньгами, найденный при обыске у фигурантов дела. Фото: НАБУ Сейф с деньгами, найденный при обыске у фигурантов дела. Фото: НАБУ
Сейф с деньгами, найденный при обыске у фигурантов дела. Фото: НАБУ

Служба внешней разведки уволила с военной службы подполковника Юрия Зонтова, который будучи также адвокатом и родным братом председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка (до женитьбы также Зонтова), был задержан Национальным антикоррупционным бюро по делу о передаче 100 тысяч долларов взятки. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

"Следуя демократическим принципам и стандартам информирования общества о деятельности разведоргана, Служба внешней разведки сообщает, что проведенное служебное расследование выявило факты нарушения Ю. Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы. В рамках превалирования принципов добропорядочности в деятельности сотрудников СВР Ю. Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен с военной службы", — сказано в нем.

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Напомним, 9 апреля Высший антикоррупционный суд отправил Зонтова под стражу до 4 июня с возможностью выйти под залог в 35,2 млн грн, а другому адвокату Юрию Донцу — аналогичную меру пресечения с суммой залога 3 млн грн. Позже ВАКС арестовал их имущество.

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По версии следствия, Зонтов и Донец в начале 2021 года работали со страховой компанией "АКС Кэпитал". Тогда фирма, интересы которой в суде представлял Донец, подала в ОАСК против Государственной налоговой службы.

Адвокатов "сдал" правоохранителям ликвидатор "АКС Кэпитал" Коваленко, которого подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась. Следствие считает, что Донец на встрече с Коваленко предложил ему за 100 тысяч долларов организовать решение в пользу страховой компании.

После этого адвокат привлек Зонтова из-за его родственных связей с главой ОАСК. В январе 2021 года Коваленко написал заявление в НАБУ о подстрекательстве к даче взятки. 25 марта Коваленко передал Донцу первый транш в размере 10 тысяч долларов.

29 марта Коваленко сообщили, что с судьей окончательно договорились о "решении вопроса" и до 5 апреля ей надо передать остаток взятки. В НАБУ при этом утверждают, что из 90 тысяч долларов, которые Коваленко 5 апреля передал Донцу, 10 тысяч адвокат оставил себе.

Отметим, что из-за этих событий президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде вообще ликвидировать Окружной административный суд Киева, создав вместо него другой с похожим названием. Послы стран "Большой семерки" эту инициативу поприветствовали.

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