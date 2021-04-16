  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Глава ОАСК Вовк помогал Коломойскому в деле ПриватБанка — СМИ

Опубликованы записи разговоров из кабинета Вовка, которые фиксировали правоохранители, а журналисты позже получили их от своих источников

Павел Вовк. Фото: ОАСК Павел Вовк. Фото: ОАСК
Павел Вовк. Фото: ОАСК

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк помогал окружению украинского олигарха Игоря Коломойского в решении одного из так называемых дел ПриватБанка.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на записи разговоров из кабинета Вовка, которые фиксировали правоохранители, а журналисты позже получили их от своих источников.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, на пленках говорилось, что в мае 2019 года Вовка посетил его коллега — заместитель главы Хозяйственного суда Киева Вадим Босой. К тому времени судья Босой рассматривал дело по иску Игоря Коломойского против Национального банка Украины и национализированного ПриватБанка.

Как следует из "пленок ОАСК", судья Босой пришел к своему коллеге Вовку, чтобы спросить, "не интересует ли кого-то это дело".

Следовательно, глава Окружного админсуда решил "помочь" и позвонил своему знакомому из окружения Игоря Коломойского.

"Скажи, пожалуйста, ты не занимаешься лично вот таким же, помнишь, больным вопросом? Вопрос "Бороды" (вероятно, речь идет об Игоре Коломойском) главнее всего", — сказал Вовк своему собеседнику.

Читайте также:
Зеленский предлагает заменить ОАСК новым судом, а его дела временно передать областному

Напомним, это дело касалось кредитных договоров и договоров поручительства, которые Коломойский пытался признать недействительными через суд.

По информации Нацбанка, в 2016 году Коломойский (который на тот момент еще был совладельцем "Привата") заключил с НБУ несколько договоров поручительства. Речь шла о 9,2 млрд грн. Несмотря на то, что позже банк национализировали, Коломойский, согласно этим договорам, все равно оставался должником перед НБУ.

Согласно судебным реестрам, истец по этому делу — лично Игорь Коломойский. Судя по разговору в кабинете главы ОАСК, судья Босой решил посоветоваться, какое решение ему принять.

В июне 2020 года судья Босой полностью удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал договоры на 9,2 млрд грн недействительными.

Читайте также:
Зеленський хоче ліквідувати Окружний адмінсуд. Чому це не вирішить проблему правосуддя

В Нацбанке "Слідству.Інфо" заявили, что дело рассматривалось предвзято. Поэтому сейчас они пытаются отменить решения Босого в судах высших инстанций.

Как сообщалось ранее, НАБУ объявило судье Вовку подозрение еще 17 июля 2020 года.

Судье инкриминировали часть 1 статьи 255, часть 3 статьи 27, часть 1 статьи 109, часть 2 статьи 369-2 и часть 2 статьи 344 Уголовного кодекса.

Его подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. 

На следующий день бюро обнародовало записи разговоров судьи Вовка о "захвате власти".

14 апреля 2021 года Высший антикоррупционный суд вынес решение об аресте имущества брата главы ОАСК Вовка, уличенного правоохранителями в подстрекательстве получения $100 тысяч взятки.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ПриватБанк отреагировал на открытие АМКУ дела по эквайрингу
ПриватБанк отреагировал на открытие АМКУ дела по эквайрингу
Эквайринг: Антимонопольный комитет открыл дела против ПриватБанка и Ощадбанка
Эквайринг: Антимонопольный комитет открыл дела против ПриватБанка и Ощадбанка
Государственный ПриватБанк вскоре будет продан — глава НБУ
Государственный ПриватБанк вскоре будет продан — глава НБУ
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Военное положение в Украине пока вводить не будут: нет оснований

  3. Зеленский о попытке поговорить с Путиным: "Мне не ответили"

  4. Новые стандарты и все меньше коров: почему в Украине постоянно падает производство молока

  5. Россия усложнила проход к Керченскому проливу иностранным военным судам до ноября

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...