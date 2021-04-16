Глава ОАСК Вовк помогал Коломойскому в деле ПриватБанка — СМИ

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк помогал окружению украинского олигарха Игоря Коломойского в решении одного из так называемых дел ПриватБанка.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на записи разговоров из кабинета Вовка, которые фиксировали правоохранители, а журналисты позже получили их от своих источников.

В частности, на пленках говорилось, что в мае 2019 года Вовка посетил его коллега — заместитель главы Хозяйственного суда Киева Вадим Босой. К тому времени судья Босой рассматривал дело по иску Игоря Коломойского против Национального банка Украины и национализированного ПриватБанка.

Как следует из "пленок ОАСК", судья Босой пришел к своему коллеге Вовку, чтобы спросить, "не интересует ли кого-то это дело".

Следовательно, глава Окружного админсуда решил "помочь" и позвонил своему знакомому из окружения Игоря Коломойского.

"Скажи, пожалуйста, ты не занимаешься лично вот таким же, помнишь, больным вопросом? Вопрос "Бороды" (вероятно, речь идет об Игоре Коломойском) главнее всего", — сказал Вовк своему собеседнику.

Напомним, это дело касалось кредитных договоров и договоров поручительства, которые Коломойский пытался признать недействительными через суд.

По информации Нацбанка, в 2016 году Коломойский (который на тот момент еще был совладельцем "Привата") заключил с НБУ несколько договоров поручительства. Речь шла о 9,2 млрд грн. Несмотря на то, что позже банк национализировали, Коломойский, согласно этим договорам, все равно оставался должником перед НБУ.

Согласно судебным реестрам, истец по этому делу — лично Игорь Коломойский. Судя по разговору в кабинете главы ОАСК, судья Босой решил посоветоваться, какое решение ему принять.

В июне 2020 года судья Босой полностью удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал договоры на 9,2 млрд грн недействительными.

В Нацбанке "Слідству.Інфо" заявили, что дело рассматривалось предвзято. Поэтому сейчас они пытаются отменить решения Босого в судах высших инстанций.

Как сообщалось ранее, НАБУ объявило судье Вовку подозрение еще 17 июля 2020 года.

Судье инкриминировали часть 1 статьи 255, часть 3 статьи 27, часть 1 статьи 109, часть 2 статьи 369-2 и часть 2 статьи 344 Уголовного кодекса.

Его подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

На следующий день бюро обнародовало записи разговоров судьи Вовка о "захвате власти".

14 апреля 2021 года Высший антикоррупционный суд вынес решение об аресте имущества брата главы ОАСК Вовка, уличенного правоохранителями в подстрекательстве получения $100 тысяч взятки.