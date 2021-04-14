Высший антикорсуд арестовал имущество брата главы ОАСК Вовка

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес решение об аресте личного имущества адвокатов, уличенных правоохранителями в подстрекательстве получения $100 тысяч взятки, передает "Интерфакс-Украина".

"Подтверждаем факт ареста личного имущества адвокатов, которым на минувшей неделе Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения", — сообщили в ВАКС.

При этом, в суде отметили, что арестовано только личное имущество подозреваемых.

Напомним, 6 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в помещении Окружного админсуда Киева и по месту жительства двух адвокатов, одним из которых оказался брат председателя суда Вовка.

Адвокаты пойманы с поличным на том, что обещали за 100 тысяч долларов через Вовка "решить вопрос" с одним из его судей о положительном решении по делу по иску некоего предприятия.

На прошлой неделе ВАКС избрал меру пресечения адвокату Юрию Зонтову, который является братом председателя Окружного админсуда Павла Вовка, в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 35,19 млн грн.

Второму адвокату, задержанному по подозрению во взяточничестве — Юрию Донцу — суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 2,95 млн грн. После внесения залога он был освобожден из СИЗО.

По версии правоохранителей, адвокаты Юрий Зонтов и Юрий Донец в начале 2021 года работали со страховой компанией "АКС Кэпитал". Тогда фирма, интересы которой в суде представлял Донец, подала в ОАСК иск против Государственной налоговой службы.

Адвокатов "сдал" правоохранителям ликвидатор "АКС Кэпитал" Коваленко, которого подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась. Следствие считает, что Донец во время встречи с Коваленко предложил ему за $100 тысяч организовать решение в пользу страховой компании.

После этого адвокат привлек Зонтова из-за его родственных связей с главой ОАСК. В январе 2021 года Коваленко написал заявление в НАБУ о подстрекательстве к даче взятки. 25 марта Коваленко передал Донцу первый транш в размере $10 тысяч.

29 марта Коваленко сказали, что с судьей окончательно договорились о решении и до 5 апреля ей надо передать остаток взятки. В НАБУ утверждают, что с $90 тысяч, которые Коваленко 5 апреля передал Донцу, $10 тысяч адвокат оставил себе.

На месте обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.

Кроме этого, правоохранители выявили большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч грн и 100 шекелей (всего обнаружено денег на общую сумму в эквиваленте более 130 млн грн).

Как сообщалось ранее, НАБУ объявило судье Вовку подозрение еще 17 июля 2020 года.

Судье инкриминировали часть 1 статьи 255, часть 3 статьи 27, часть 1 статьи 109, часть 2 статьи 369-2 и часть 2 статьи 344 Уголовного кодекса.

Его подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

На следующий день бюро обнародовало записи разговоров судьи Вовка о "захвате власти".

17 марта Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ в продолжении расследования дела об аудиозаписях Павла Вовка, срок которого истек.