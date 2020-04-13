"Закупаем спецмешки" — мэр Николаева рассказал, как будут хоронить умерших от коронавируса

Мэрия Николаева закупает специальные анатомические мешки для тел умерших от коронавируса. Об этом во время очередного прямого эфира в социальной сети 12 апреля заявил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Таким образом он решил припугнуть горожан, которые продолжают нарушать карантин и относиться к эпидемии легкомысленно.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Может, для вас это станет дополнительным стимулом, чтобы не выходить и не подвергать опасности: людей, которые умрут от коронавируса, будут выдавать в закрытых гробах. Мы закупаем специальные анатомические мешки. И тех, кто умер от коронавируса, будут "запаковывать" в эти мешки и будут хоронить в закрытых гробах, чтобы не заразить всех других. Уже известно, что после смерти люди могут также быть разносчиками вируса. Что это означает? Что тех людей, которые умрут от этого, будут хоронить на отдельном месте на кладбище, как когда-то хоронили "чумных". Может, такая невеселая штука сделает вас немного более продуманными", — сказал мэр Николаева.

Напомним, как ранее сообщалось, в вербное воскресенье, 12 апреля, несмотря на карантин, в Ровно и Черновцах у храмов УПЦ МП массово святили вербу: на освящении присутствовало много людей, которые не соблюдали дистанцию и были без масок, а полицейские не препятствовали этому, наблюдая лишь со стороны.