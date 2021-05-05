Общество 50 минут назад

Замгендиректора оборонного концерна воровал оптические прицелы — СБУ

Комплектующие оформлялись якобы для проведения их ремонта, но по факту присваивались организатором схемы

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что ее военная контрразведка разоблачила на коррупции бывшего заместителя генерального директора одного из государственных концернов оборонной сферы. Как отмечается в сообщении спецслужбы, он подозревается в присвоении комплектующих к стрелковому оружию.

По предварительным данным следствия, чиновник наладил механизм присвоения оптических прицелов для сбыта их третьим лицам. Для реализации сделки комплектующие, которые получали со склада вооружения ВСУ участники схемы, оформлялись якобы для проведения ремонтных работ.

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Однако фактически ремонтные работы элементов оружия не проводились, а комплектующие присваивались организатором схемы. Задокументирован ущерб государству на сумму свыше 500 тысяч грн.

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Сейчас экс-чиновнику сообщено о подозрении по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Материалы производства направлены в суд.

Мероприятия по разоблачению проводились под процессуальным руководством Ровенской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Отметим при этом, что на прошлой неделе, 29 апреля, о своем увольнении из концерна "Укроборонпром" объявил замгендиректора Мустафа Найем, объяснивший это сокращением своей должности.

В марте Найема и ряд других должностных лиц обвинили в вымогательстве у бизнесмена взятки в 70 тысяч долларов или предоставление этой группе лиц доли в ООО "Меридиан Союз". Найем обвинения отверг.

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