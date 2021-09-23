Политика и экономика 1 час назад

Замом Кличко стал экс-руководитель полиции Киева Андрей Крищенко

Глава КГГА называет своего нового заместителя "патриотом, настоящим бойцом за Украину и профессионалом с принципами"

Фото: пресс-служба Киеврады Фото: пресс-служба Киеврады
Фото: пресс-служба Киеврады

Киеврада голосами 91 депутата поддержала кандидатуру бывшего руководителя полиции Киева Андрея Крищенко на пост заместителя главы КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

"Андрей Крищенко — патриот, настоящий боец ​​за Украину и профессионал с принципами. Он более пяти с половиной лет возглавлял столичную полицию — в непростое время и в непростых условиях реформирования милицейской системы в современную полицию для обеспечения правопорядка в столице во время различных мероприятий. Именно такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его общины. Убежден, это назначение усилит эффективность мер, которые воплощает столица для безопасности жителей и гостей Киева", — сказал в своем выступлении Виталий Кличко перед назначением Крищенко.

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В свою очередь Андрей Крищенко заверил, что с поставленными ему задачами сможет справиться. "Считаю, что смогу обеспечить высокий уровень координации и безопасности в сферах, за которые я буду отвечать", — заявил он. При этом не забыл напомнить о своем большом практическом опыте в этом вопросе.

Андрей Крищенко возглавил главное управление Нацполиции в Киеве в декабре 2015 года. Рапорт об отставке подал 10 августа 2021 года.

В Киев Андрей Крищенко переехал из Донецкой области — в 2014 году возглавлял там управление по борьбе с организованной преступностью управления МВД.

14 апреля 2014 года Крищенко получил тяжелые ранения вследствие попытки захвата пророссийскими сепаратистами Горловского управления милиции.

В 2018 году получил звание генерала полиции третьего ранга.

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