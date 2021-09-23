Замом Кличко стал экс-руководитель полиции Киева Андрей Крищенко

Киеврада голосами 91 депутата поддержала кандидатуру бывшего руководителя полиции Киева Андрея Крищенко на пост заместителя главы КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

"Андрей Крищенко — патриот, настоящий боец ​​за Украину и профессионал с принципами. Он более пяти с половиной лет возглавлял столичную полицию — в непростое время и в непростых условиях реформирования милицейской системы в современную полицию для обеспечения правопорядка в столице во время различных мероприятий. Именно такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его общины. Убежден, это назначение усилит эффективность мер, которые воплощает столица для безопасности жителей и гостей Киева", — сказал в своем выступлении Виталий Кличко перед назначением Крищенко.

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В свою очередь Андрей Крищенко заверил, что с поставленными ему задачами сможет справиться. "Считаю, что смогу обеспечить высокий уровень координации и безопасности в сферах, за которые я буду отвечать", — заявил он. При этом не забыл напомнить о своем большом практическом опыте в этом вопросе.

Андрей Крищенко возглавил главное управление Нацполиции в Киеве в декабре 2015 года. Рапорт об отставке подал 10 августа 2021 года.

В Киев Андрей Крищенко переехал из Донецкой области — в 2014 году возглавлял там управление по борьбе с организованной преступностью управления МВД.

14 апреля 2014 года Крищенко получил тяжелые ранения вследствие попытки захвата пророссийскими сепаратистами Горловского управления милиции.

В 2018 году получил звание генерала полиции третьего ранга.