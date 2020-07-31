Политика 1 час назад

Зеленский хочет присвоить государственный статус иудейским и мусульманским праздникам

Кабмин должен изучить этот вопрос со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, речь идет, в частности, о таких праздникак, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.

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Соответствующий указ № 303/2020 Глава государства подписал 30 июля 2020 года.

Как отмечается в документе, такое предложение подано для обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

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Согласно указу, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения во взаимодействии со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти.

После этого Кабмин должен внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Украины разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций, то есть, так называемых "сект".

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