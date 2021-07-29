Зеленский назначил нового главу Генштаба ВСУ, командующего ООС и других генералов

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Корнийчук.

Вместо него он назначил Сергея Шапталу, сообщает пресс-служба главы государства.

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Также Зеленский сменил командующего Объединенных сил.

Так, вместо генерал-лейтенанта Владимира Кравченко (указ №328/2021) назначен Александр Павлюк (указ №329/2021).

Указано, что еще одним изменением в командовании ВСУ стало увольнение командующего Десантно-штурмовых войск Евгения Мойсюка (№330/2021). На эту должность пока никто не назначен.

В то же время Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Олега Синайко (№331/2021).

Известно, что генерал-майор Сергей Шаптала, 1973 года рождения, был командиром 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады. Также он занимал пост первого заместителя командующего войсками оперативного командования "Юг". У него есть звание Герой Украины, которое получил в 2015 году.

В свою очередь генерал-лейтенант Александр Павлюк, 1970 года рождения, командовал оперативным командованием "Запад" с 2017 по 2020 годы. Также в 2016 году получил орден Богдана Хмельницкого II степени.

Напомним, ранее вместо Руслана Хомчака, который станет первым заместителем секретаря СНБО, пост главнокомандующего занял боевой генерал Валерий Залужный.