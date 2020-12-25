Политика 1 час назад

Зеленский рассказал, когда мобилизуют всех украинцев

Президент Украины уверен, что встреча советников в нормандском формате в ближайшее время не состоится

Владимир Зеленский. Фото: Facebook Владимир Зеленский. Фото: Facebook
Владимир Зеленский. Фото: Facebook

В случае полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил  президент Украины Владимир Зеленский.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", — отметил глава государства

По словам Зеленского, лично он вышел бы из минских договоренностей, но Украина не может этого сделать, потому что в таком случае европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО.

Читайте также:
Офис президента упрекнули в манипуляции результатами опроса: в ОП "исправились", но зря

При этом, он уверен, что встреча советников в нормандском формате, которая должна была состояться в декабре, в ближайшее время не состоится.

"Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас ее тоже не будет. После того, как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но движемся вперед. Это все план А", — сообщил Зеленский.

В то же время, о "плане Б", по его словам, "рано говорить, поскольку это болезненная и тонкая дипломатия".

"Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним (президентом РФ Путиным — Delo.ua) общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть как диалог вроде в нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в нормандском формате — ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", — рассказал Зеленский.

Ранее Зеленский настаивал на невозможности выполнения Украиной текущих условий России по урегулированию конфликта на Донбассе, однако верит, что ему все же удастся достигнуть соответствующего соглашения с РФ до конца своей каденции

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Пролетаю, как фанера над Парижем": почему ФОПам отказывают в помощи и что говорит власть
"Пролетаю, как фанера над Парижем": почему ФОПам отказывают в помощи и что говорит власть
Зеленский одобрил закон о восстановлении уголовной ответственности за ложь в е-декларациях
Зеленский одобрил закон о восстановлении уголовной ответственности за ложь в е-декларациях
Рейтинги Зеленского и "Слуги народа" упали до минимума — опрос
Рейтинги Зеленского и "Слуги народа" упали до минимума — опрос
Загрузка...
Новое видео
Денис Морозов: Цифровая трансформация промышленности. Опыт Интерпайп. BWS 2020 / Delo UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Я тогда не был президентом": Зеленский отмахнулся от скандала с Татаровым

  3. ВОЗ советует Кабмину не тратить 125 млн грн на экспериментальное лечение СOVID-19

  4. Зеленский рассказал, когда мобилизуют всех украинцев

  5. В NASA показали, как ровер Perseverance приземлится на Марс (ВИДЕО)

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...