Зеленский рассказал, когда мобилизуют всех украинцев

В случае полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", — отметил глава государства

По словам Зеленского, лично он вышел бы из минских договоренностей, но Украина не может этого сделать, потому что в таком случае европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО.

При этом, он уверен, что встреча советников в нормандском формате, которая должна была состояться в декабре, в ближайшее время не состоится.

"Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас ее тоже не будет. После того, как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но движемся вперед. Это все план А", — сообщил Зеленский.

В то же время, о "плане Б", по его словам, "рано говорить, поскольку это болезненная и тонкая дипломатия".

"Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним (президентом РФ Путиным — Delo.ua) общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть как диалог вроде в нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в нормандском формате — ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", — рассказал Зеленский.

Ранее Зеленский настаивал на невозможности выполнения Украиной текущих условий России по урегулированию конфликта на Донбассе, однако верит, что ему все же удастся достигнуть соответствующего соглашения с РФ до конца своей каденции