Офис президента упрекнули в манипуляции результатами опроса: в ОП "исправились", но зря

В фонде "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива возмущены манипуляцией Офисом президента результатами последнего социологического опроса об итогах 2020 года и прогнозах украинцев, опубликованными 21 декабря.

Как отмечает на своей странице в Facebook научный руководитель фонда Алексей Гарань, 23 декабря в ОП решили опубликовать новость с заголовком "Президентская инициатива "Большая стройка" стала главным позитивным событием 2020 года", где было заявлено, что "согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)".

Однако на самом деле важнейшим событием в Украине ее, по данным исследования, назвали лишь 11,3% опрошенных. Из них 93%, то есть 10,5% от опрошенных, оценили данное явление позитивно.

"Но новость пошла гулять по интернет-сайтам и соцсетям. Реальное мнение граждан, как показывает наш опрос, другое — положительных событий нет. Даже весенний карантин, который по замыслу должен был спасти жизни и дать власти возможность подготовиться ко второй волне эпидемии, по своим последствиям и итогами воспринимается негативно", — написал Гарань.

Отметим, что в публикации ФДИ указывалась оценка респондентами только тех явлений, которые назвали событием года хотя бы 100 человек. Кроме "Большой стройки", остальные почти единогласно воспринимаются теми, кто придал им такое значение, негативно.

"Это тревожный знак. Потому что таким образом происходит и манипулирование общественным мнением, и введение в заблуждение самого президента. Мол, все хорошо: заболеваемость падает, а народная любовь растет. Президент страны, ведущей войну с путинским режимом, не имеет права верить в сказки ближайшего окружения", — подчеркнул Гарань.

По его словам, людям, отвечающим за коммуникацию и информирование президента, следует научиться правильно пользоваться данными социологии для принятия важных государственных решений.

В ответ на это новость на сайте президента была изменена. В частности, заголовок стал выглядеть как "Президентская инициатива "Большая стройка" стала одним из главных позитивных событий 2020 года — опрос".

Однако и новое утверждение пресс-службы президента также является манипуляцией, поскольку в ходе опроса ФДИ не задавался вопрос о "главных позитивных событиях", а из топ-5 главных украинских событий позитивно воспринято лишь одно, которое, соответственно, не может считаться "одним из" даже таковых.

Более того, по утверждению ОП, "в августе этого года Киевский международный институт социологии провел исследование о том, как украинцы относятся к инициативе "Большая стройка". Согласно опросу, президентскую программу одобряли 89,8% украинцев".

Данное утверждение также является манипуляцией: поддерживает (77,6%) или скорее поддерживает (12,2%) такое число опрошенных не конкретно программу "Большая стройка", а инвестирование государством средства в развитие инфраструктуры (строительство/ремонт дорог, мостов, транспортных развязок, детских садов, школ, больниц, поликлиник, спортивных площадок, стадионов и так далее).

В то же время отношение к самой "Большой стройке" опрошенные КМИС выразили в градации от 1 до 10 баллов. В частности, 9-10 баллов суммарно выбрали 67% респондентов, 5-8 баллов — 18%, 1-4 балла — 2,9%, а 0 баллов — 2,5%. Еще 5,5% о ней на тот момент не слышали, а 3,9% с ответом затруднились. Получившаяся разбивка также не дает возможности трактовать ее так, как это сделали в ОП, в том числе даже если отбросить респондентов, не определившихся с оценкой.

Напомним, что рассматриваемый выше опрос ФДИ показал, что 28% украинцев считают главным неудачником года президента Владимира Зеленского. При этом 77% не знают, в чем состоит суть инициированной им судебной реформы.