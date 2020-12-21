Опрос: 16% украинцев считает событием года протесты в Беларуси, 7,5% — войну в Карабахе

Главным событием в Украине в 2020 году 43% граждан считает эпидемию коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Еще 12% назвали продолжение войны на Донбассе, 11,5% — введение весной жесткого карантина из-за заболеваемости Covid-19, 11,3% — строительство дорог в рамках "Большой стройки", 5,6% — рост тарифов и цен на основные товары и лекарства, по 2,5% — местные выборы и принятие закона об открытии рынка земли, 1,6% — перемирие на Донбассе, 1,4% — смена правительства в апреле.

При этом лишь 1,3% из выбравших таковым событием весенний карантин считает его позитивным явлением, 94,8% же считает негативным. В то же время "Большую стройку" позитивно воспринимают 93% опрошенных, считающих ее главным событием, а негативно — всего 4,8%.

В свою очередь, главным событием в мире в уходящем году 38,3% украинцев считает начало пандемии Covid-19, 15,9% — протесты в Беларуси против Александра Лукашенко, 9,9% — мировой экономический кризис, 9,2% — появление вакцин от коронавируса, 7,5% — войну между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

При этом лишь 3,9% назвали президентские выборы в США, а 1,9% — массовые беспорядки в США в ответ на полицейское насилие.

Из выбравших ответ о протестах в Беларуси 19,2% считают их позитивным явлением, а 71,4% — негативным. В то же время организаторы опроса подчеркивают, что это свидетельствует не о поддержке респондентами режима Лукашенко, а обусловлено масштабами насилия, применяющегося против белорусских граждан.

Из тех, кто считает важнейшим событием-2020 войну в Карабахе, 10,6% опрошенных рассматривают ее как позитивное событие, 87,4% — как негативное.

При этом появление вакцин от коронавируса негативно восприняли 13,5% респондентов, указавших это в качестве главного события года. 85,4% считают это все же позитивом.

Опрос проведен с 5 до 13 декабря во всех подконтрольных Украине регионах методом личного интервью с 2004 респондентами, проживающими в 131 населенном пункте. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Напомним, согласно опросу Центра Разумкова, 9,7% украинцев считают главным событием, произошедшим в мире в 2020 году, президентские выборы в Беларуси, а 4,9% — войну в Нагорном Карабахе.

При этом 28,7% назвали президентские выборы в США, а немногим менее — 27,5% — пандемию коронавирусной болезни и связанные с этим карантинные ограничения.