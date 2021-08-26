Зеленский уволил посла в Канаде Шевченко, представлявшего Украину в ICAO

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Шевченко с должностей посла Украины в Канаде и представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ICAO) по совместительству.

Об этом говорится в указе главы государства №444 от 25 августа. В свою очередь следующим указом №445 Зеленский назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, что Шевченко пробыл послом в Канаде почти шесть лет — он был назначен 24 сентября 2015 года тогдашним президентом Петром Порошенко.

Читайте также: Зеленский назначил Чауса главой Черниговской ОГА

До него в 2012-2014 годах послом в Канаде и представителем Украины при ICAO был Вадим Пристайко, впоследствии ставший министром иностранных дел (2019-2020), а ныне являющийся послом в Великобритании и представителем Украины при Международной морской организации.

До перехода на дипломатическую службу Шевченко более восьми лет был депутатом от "Батькивщины" в трех созывах Верховной Рады — 2006-2007, 2007-2012 и 2012-2014 годов, а до этого с 1993 года работал в СМИ, в частности корреспондентом "1+1", "Радио Свобода", "Нового канала", в 2003-2005 годах был шеф-редактором и ведущим "5 канала", после чего недолгое время был первым вице-президентом Национальной телекомпании Украины.

Ченцова, в свою очередь, Зеленский 6 апреля уволил с должности посла в Нидерландах, которую тот занимал с 17 марта 2017 года, а также с должности постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия, которую он занимал с 8 августа 2017 года.

Напомним также, что накануне в Украине появилось посольство Ирландии.