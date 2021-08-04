Зеленский назначил Чауса главой Черниговской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса. Об этом говорится в указе главы государства №343 от 4 августа.

В свою очередь предыдущим указом №342 президент уволил с этой должности Анну Коваленко "согласно поданному ею заявлению".

Как сообщает пресс-служба Зеленского, глава государства уже принял Чауса в своем офисе, вручил ему служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам "Укргазвыдобування".

Напомним, что назначена главой Черниговской ОГА Коваленко была 13 октября 2020 года. До этого, в сентябре 2019 — апреле 2020 года, она занимала должность замглавы Офиса президента, а перед этим две недели успела побыть депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".

Отметим, что назначение Чауса совпало по времени со скандалом вокруг обнаружения и задержания в Украине бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, в похищении которого из Молдовы, где тот жил около пяти лет после тайного выезда из Украины, власти этой страны обвинили спецслужбы Украины.

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