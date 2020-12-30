Зеленский уволил замсекретаря СНБО Кривоноса и черкасского губернатора Сергийчука

Президент уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны и направил его в распорядение Министерства обороны. Об этом говорится в указе главы государства №604 от 29 декабря.

"Можно освободить человека от должности, но человека от человека не освободить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", — прокомментировал в Facebook сам Кривонос решение Зеленского.

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Кроме того, указом №602 президент уволил главу Черкасской областной администрации Сергея Сергийчука согласно поданному им заявлению.

Напомним, что Зеленский назначил Сергийчука на эту должность 28 августа после соответствующего согласования Кабинета министров.

При этом Кривонос был назначен в СНБО еще пятым президентом Петром Порошенко 12 марта 2019 года после того, как он снял свою кандидатуру с президентских выборов и выступил за переизбрание президентом Порошенко, которого, однако, не произошло.

В декабре сторонник экс-президента отметился громкими критическими высказываниями в адрес действующего главы государства, в частности его заявления о необходимости всеобщей мобилизации граждан, включая женщин, в случае вторжения России из Крыма на материковую Украину. Кривонос выступил против, заявив, что "мы не воюем мясом", а мобилизационный резерв может быть небольшим, но главное — чтобы был эффективным.

Кроме того, ранее он заявил, что Украина должна выстраивать переговоры с Россией с позиции силы. По его словам, у Зеленского, возможно, действительно есть амбиции закончить войну на Донбассе, однако в нынешнем формате переговоров, где он не ведет себя как главнокомандующий армией, "заяц не может уговорить медведя", и российский президент Владимир Путин никогда не пойдет на уступки Украине.