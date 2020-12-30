Политика 20 минут назад

Зеленский уволил замсекретаря СНБО Кривоноса и черкасского губернатора Сергийчука

После заявлений о Зеленском, "воюющем мясом" и ведущим переговоры с РФ, как заец, член совета оказался уволен

Сергей Кривонос. Фото: Facebook-страница Сергей Кривонос. Фото: Facebook-страница
Сергей Кривонос. Фото: Facebook-страница

Президент уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны и направил его в распорядение Министерства обороны. Об этом говорится в указе главы государства №604 от 29 декабря.

"Можно освободить человека от должности, но человека от человека не освободить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", — прокомментировал в Facebook сам Кривонос решение Зеленского.

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Кроме того, указом №602 президент уволил главу Черкасской областной администрации Сергея Сергийчука согласно поданному им заявлению.

Напомним, что Зеленский назначил Сергийчука на эту должность 28 августа после соответствующего согласования Кабинета министров.

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При этом Кривонос был назначен в СНБО еще пятым президентом Петром Порошенко 12 марта 2019 года после того, как он снял свою кандидатуру с президентских выборов и выступил за переизбрание президентом Порошенко, которого, однако, не произошло.

В декабре сторонник экс-президента отметился громкими критическими высказываниями в адрес действующего главы государства, в частности его заявления о необходимости всеобщей мобилизации граждан, включая женщин, в случае вторжения России из Крыма на материковую Украину. Кривонос выступил против, заявив, что "мы не воюем мясом", а мобилизационный резерв может быть небольшим, но главное — чтобы был эффективным.

Кроме того, ранее он заявил, что Украина должна выстраивать переговоры с Россией с позиции силы. По его словам, у Зеленского, возможно, действительно есть амбиции закончить войну на Донбассе, однако в нынешнем формате переговоров, где он не ведет себя как главнокомандующий армией, "заяц не может уговорить медведя", и российский президент Владимир Путин никогда не пойдет на уступки Украине.

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