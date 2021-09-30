Житель Прикарпатья создал три фейковых интернет-магазина, успев обмануть полсотни человек

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Ивано-Франковской области совместно со следователями Ивано-Франковского районного управления полиции разоблачили 33-летнего жителя региона в присвоении средств людей через созданные им три фейковых интернет-магазина.

Как сообщает киберполиция, на этих сайтах мужчина "продавал" компьютерную технику и комплектующие к ней. Главным условием была предоплата, однако, получив деньги клиентов, фигурант не отправлял им товар.

Установлено, что таким образом человек обманул не менее 50 граждан. По предварительным подсчетам, сумма убытков составляет более 500 тысяч грн.

В ходе обысков в доме фигуранта полиция изъяла мобильные телефоны, банковские и SIM-карты, которые использовались в противоправной деятельности. Также в ходе следственных действий правоохранители установили, что фигурант действовал вместе с сообщником.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по части 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения также и его сообщнику.

Напомним также, что в Одессе поймали женщину, продававшую якобы закупаемые ею автомобили в США, а на самом деле присваивавшую деньги клиентов себе.