Общество вчера, 20:16

Житель Прикарпатья создал три фейковых интернет-магазина, успев обмануть полсотни человек

Мужчина "продавал" компьютерную технику и комплектующие к ней

Фото: киберполиция Фото: киберполиция
Фото: киберполиция

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Ивано-Франковской области совместно со следователями Ивано-Франковского районного управления полиции разоблачили 33-летнего жителя региона в присвоении средств людей через созданные им три фейковых интернет-магазина.

Как сообщает киберполиция, на этих сайтах мужчина "продавал" компьютерную технику и комплектующие к ней. Главным условием была предоплата, однако, получив деньги клиентов, фигурант не отправлял им товар.

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Установлено, что таким образом человек обманул не менее 50 граждан. По предварительным подсчетам, сумма убытков составляет более 500 тысяч грн.

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В ходе обысков в доме фигуранта полиция изъяла мобильные телефоны, банковские и SIM-карты, которые использовались в противоправной деятельности. Также в ходе следственных действий правоохранители установили, что фигурант действовал вместе с сообщником.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по части 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения также и его сообщнику.

Напомним также, что в Одессе поймали женщину, продававшую якобы закупаемые ею автомобили в США, а на самом деле присваивавшую деньги клиентов себе.

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