Экономика 9 минут назад

Кабмин предлагает создать реестр интернет-магазинов

Правительство хочет усилить защиту прав потребителей в интернете

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Власти намерены создать в Украине реестр интернет-магазинов якобы с целью большей защиты прав потребителей в глобальной сети.

Об этом заявил на заседании правительства 22 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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По его словам, безопасность потребителя, то есть каждого украинца — это один из главных приоритетов государства и правительства, ведь потребитель является основным инвестором в экономику страны.

В связи с этим правительство поддержало обновленную редакцию проекта закона "О защите прав потребителей", которая отвечает лучшим европейским практикам.

"На сегодняшний день существует проблема, когда человек не может пожаловаться или вернуть товар, приобретенный в интернете. Поэтому мы предлагаем это исправить путем введения механизма добровольной идентификации продавца в реестре интернет-магазинов", — отметил Шмыгаль.

Он считает, что принятие новой редакции закона позволит выйти на качественно новый уровень обеспечения и защиты прав потребителей, ведь устраняется ряд пробелов, в частности, в сфере электронной торговли.

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