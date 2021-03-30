В Украине около 40% выручки заведения получают от безналичной оплаты — исследование

В Киеве более половины (53%) выручки заведения получают от безналичных платежей.

В целом по Украине этот показатель составляет 39%, следует из исследования компании по автоматизации общепита Poster.

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При этом одновременно с ростом cashless значение приобретает вопрос комиссии эквайринга.

По словам рестораторов, все большая часть платежей проходит именно через банки. Это связано с доступностью карточек, распространенностью Apple Pay и Google Pay, желанием избежать контактов из-за пандемии и программами лояльности со стороны банков: кэшбеками, скидками.

Согласно исследованию, в марте 2021 года 39% своей выручки украинские заведения получили именно благодаря оплате банковской картой. В Киеве процент составляет 53%, в Харькове — 44%, в Днепре — 43%, во Львове — 42%.

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В исследовании говорится, что безналичные платежи имеют много положительных последствий для ресторанов: скорость обслуживания, контроль за кражами, отсутствие проблем с инкассацией.

В то же время, чем выше доля безналичных платежей, тем больше заведения платят за эквайринг. Комиссия составляет около 2-2,5%, однако уплачивается она не из прибыли, а из обращения.

"С маржинальностью в 12-18% годового дохода от оборота, расходы на эквайринг — пятая-седьмая часть чистой прибыли предприятия", — рассказывает один из днепровских рестораторов.

Он отметил, что одновременно при пандемии немало заведений не имеют прибыли, а пытаются удержаться на рынке.

Известно, что исследование базируется на данных около 6000 заведений Украины преимущественно среднего ценового сегмента.

Напомним, банки будут вынуждены отключить украинцам Apple Pay и грейс-период по кредитным картам, если Рада примет нерыночное регулирование платежного рынка.

По словам заместителя председателя правления ПриватБанка Развана Мунтеану, банки просто будут вынуждены отключить возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay из-за высокой себестоимости транзакций с учетом дополнительных комиссий сервисам и расходы эмитентов.

Ранее Национальный банк Украины опубликовал официальное заявление с критикой законопроекта №4364, которым депутаты, в частности, хотят установить предельный размер межбанковской комиссии — это может навредить потребителям и заставит банки сворачивать программы лояльности.

Как сообщалось, компании Visa Inc и Mastercard Inc планируют в 2020 году повысить комиссии на многие операции с платежными картами.