IT и Телеком 1 час назад

В Украине около 40% выручки заведения получают от безналичной оплаты — исследование

Столичные заведения от безналичных платежей получают более половины своей выручки

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Киеве более половины (53%) выручки заведения получают от безналичных платежей.

В целом по Украине этот показатель составляет 39%, следует из исследования компании по автоматизации общепита Poster.

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При этом одновременно с ростом cashless значение приобретает вопрос комиссии эквайринга.

По словам рестораторов, все большая часть платежей проходит именно через банки. Это связано с доступностью карточек, распространенностью Apple Pay и Google Pay, желанием избежать контактов из-за пандемии и программами лояльности со стороны банков: кэшбеками, скидками.

Согласно исследованию, в марте 2021 года 39% своей выручки украинские заведения получили именно благодаря оплате банковской картой. В Киеве процент составляет 53%, в Харькове — 44%, в Днепре — 43%, во Львове — 42%.

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В исследовании говорится, что безналичные платежи имеют много положительных последствий для ресторанов: скорость обслуживания, контроль за кражами, отсутствие проблем с инкассацией.

В то же время, чем выше доля безналичных платежей, тем больше заведения платят за эквайринг. Комиссия составляет около 2-2,5%, однако уплачивается она не из прибыли, а из обращения.

"С маржинальностью в 12-18% годового дохода от оборота, расходы на эквайринг — пятая-седьмая часть чистой прибыли предприятия", — рассказывает один из днепровских рестораторов.

Он отметил, что одновременно при пандемии немало заведений не имеют прибыли, а пытаются удержаться на рынке.

Известно, что исследование базируется на данных около 6000 заведений Украины преимущественно среднего ценового сегмента.

Напомним, банки будут вынуждены отключить украинцам Apple Pay и грейс-период по кредитным картам, если Рада примет нерыночное регулирование платежного рынка.

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По словам заместителя председателя правления ПриватБанка Развана Мунтеану, банки просто будут вынуждены отключить возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay из-за высокой себестоимости транзакций с учетом дополнительных комиссий сервисам и расходы эмитентов.

Ранее Национальный банк Украины опубликовал официальное заявление с критикой законопроекта №4364, которым депутаты, в частности, хотят установить предельный размер межбанковской комиссии — это может навредить потребителям и заставит банки сворачивать программы лояльности.

Как сообщалось, компании Visa Inc и Mastercard Inc планируют в 2020 году повысить комиссии на многие операции с платежными картами.

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