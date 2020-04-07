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Валюта 20 минут назад

Золотовалютные резервы Украины сократились на 7,8%

Чистая продажа валюты Нацбанком в марте достигла $2,1 млрд

Золотовалютные резервы Украины сократились на 7,8% Золотовалютные резервы Украины сократились на 7,8%
Международные резервы. Фото: из открытых источников

По состоянию на 1 апреля 2020 года международные золотовалютные резервы Украины составляли $24,9 млрд (в эквиваленте).

После роста в январе-феврале в марте они уменьшились на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года, сообщает пресс-служба Национального банка.

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"Уменьшение международных резервов в течение марта было обусловлено, прежде всего, значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленными на сглаживание избыточных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения", — пояснили в НБУ.

Указано, что чистая продажа валюты Нацбанком в марте достигла $2,1 млрд.

"В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты. В целом НБУ продал $2,4 млрд, а купил — $264 млн", — отчитались в регуляторе.

Кроме этого, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено $1,1 млрд (в эквиваленте). Из них $536,7 млн заплатили за ОВГЗ, $409,3 млн — по обязательствам НБУ и Кабмина перед МВФ.

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Как отмечается, за счет размещения облигаций внутреннего госзайма в марте правительство привлекло в бюджет $873,2 млн и 276,9 млн евро.

"Текущий объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", — заверили в Нацбанке.

Ранее сообщалось, что в марте клиенты украинских банков купили на условиях "форвард" эквивалент $508,7 млн, что в 3,7 раза больше предыдущего рекорда, зафиксированного в феврале 2019 года.

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